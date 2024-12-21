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▲蹦闆粉絲自備「電子看板」當蹦闆的最強後盾。（圖／記者嚴俊強攝）

▲統神粉絲身穿「唯一信癢」上衣到小巨蛋看《拳上2024》。（圖／記者嚴俊強攝）

▲《拳上2024》今日晚間在小巨蛋開打，統神和蹦闆將站上擂台用拳頭說話。（圖／記者李政龍攝）

▲經過《NOWnews》街訪統計後，看好統神獲得《拳上2024》勝利的粉絲略高於蹦闆。（圖／記者張志浩攝）

《拳上2024》今（21）日晚間開打！「亞洲統神」張嘉航和「蹦闆」呂育銓將上台用拳頭決戰，賽前1小時，台北小巨蛋就湧入許多粉絲，《NOWnews》記者也直擊現場並進行街訪調查，統計結果觀眾認為統神和蹦闆獲勝的機率「五五開」，有人認為統神瘦身成功能夠帶走勝利，蹦闆的支持者則看好蹦闆能以體力取勝。統神vs蹦闆的《拳上2024》從確定開戰到賽前話題不斷，歷經3個多月的魔鬼訓練，統神從133公斤減肥到99.6公斤，今日進場的觀眾除了單純看熱鬧的粉絲外，也有許多「10年統粉」帶著自製加油板進場；而蹦闆粉絲也不甘示弱，直接自備「電子看板」當蹦闆的最強後盾。《NOWnews》賽前在場外透過街訪調查近百位入場粉絲的想法，統神和蹦闆的支持者幾乎是「五五開」，最後統神以10票左右的差距稍微被看好，有統神粉絲表示，「看了統神實況10幾年，到現在真的有感受到他變一個成熟的男人」。此外，也有粉絲身穿統神的「唯一信癢」上衣，大讚統神在準備《拳上2024》期間，無論減肥、訓練過程，在透過紀錄片呈現後非常令人感動，並表示「今天就是來支持統神，不管他是打人還是被打都想看。」至於蹦闆粉絲則有人自備「電子看板」進場，希望透過顯眼的道具讓蹦闆感受到支持，也有粉絲希望蹦闆就算打輸也不要「退出自媒體」，直言蹦闆不拍影片很可惜。統整粉絲們意見，統神能在票選中獲勝，主要的優勢在於體型和本身粉絲基數，蹦闆雖然網路聲量不如統神，但精實的訓練和體力將會是拿下勝利的基礎。此外，在這場《拳上2024》，進場觀眾普遍希望看到擂台上「血流成河」，想看統神和蹦闆能夠打滿6回合才值回票價；另外，由於統神哥哥「國動」將進場觀賽，許多粉絲也希望統神和國動能上演「世紀大和解」，或是「兄弟擂台加賽」的場面。