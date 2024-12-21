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▲張惠妹這次開場碰到冬至，還特別請團隊吃湯圓。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日登上台北大巨蛋舞台，一場就吸引4萬名粉絲到場支持，她在開場前就相當亢奮，經紀人陳鎮川透露，還嗨到在後台跳起來，不過在拜拜之後，和工作人員互相打氣，又忍不住講到落淚，整個人又哭又笑，情緒相當激動。這次演唱會前為了替她補足體力，也請來鐵板燒師傅現煎牛排，還有高檔餐廳橘色的涮牛肉。張惠妹今日開唱剛好碰到冬至，開演前她不忘替團隊加油打氣，請所有團隊人員一起吃湯圓，且為了讓海外團隊來往大巨蛋方便，全部安排超五星級Ｗ飯店外，還幫所有人製作了繡上每一個人名字的工作服，她說：「大巨蛋的主角是棒球，我們也要有球隊精神！」張惠妹相當重視這次大巨蛋演唱會，也特別請來港台3名造型師打造全新26套舞台華服，直到現在開演前，都還想到改動許多環節以及走位，為了這次的演唱會想法特別多。陳鎮川還透露，張惠妹這次因為太亢奮，還在後台蹦蹦跳跳，和團隊打氣時，還說到忍不住落淚，情緒相當豐沛。這次男友Sam是否愛相隨？陳鎮川表示，還沒有看到對方，但相信Sam一定會到場，而張惠妹整個家族也都在場，88歲的媽媽更沒有缺席，就是為了見證張惠妹首次征服台北大巨蛋。在演藝圈人緣極好的她，今日也有許多藝人好友送上祝福花籃，包括周杰倫、二姐江蕙、小S、林俊傑、蕭亞軒、孫燕姿、張清芳、林志穎夫妻等人。