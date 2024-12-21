台中購物節開跑至今，將進入最後一週。截至20日累計登錄金額達310億元，歡慶耶誕節，台中市府今(21)日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」，規劃系列耶誕節活動外，由副市長鄭照新與貴賓聯袂揭曉購物節月月抽百萬現金得主2名，首先抽出的是家住豐原區王小姐，她在三井outlet消費1萬4,000多元，接到中獎電話直呼不敢相信。
今天現場另揭曉消費登錄金額突破三百億，加碼抽百萬現金得主1名；為慶祝2024縣市幸福指標臺中市榮獲第一名，再加碼百萬汽車1台。同時也抽出了週週抽十萬及天天抽三千得主，還有好禮抽摸彩活動助興，大獎送不完，吸引許多民眾湧入共度歡樂耶誕周末。
市府表示，第二位獲得百萬現金的是廖先生，消費海鮮食品3,000多元，電話轉接語音信箱，經發局將持續聯繫。至於加碼再抽百萬現金得主是來自高雄的許小姐，於大雪山國家森林遊樂區消費約2萬多元，開心分享子女在台中就學，會多來台中遊玩、消費。
百萬汽車得主是大肚區的趙先生，於大肚區全國加油站消費，反應雖較為冷靜，但難掩中獎的喜悅。此外，還抽出12組十萬元、1,100組三千元、優惠店家達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份等獎項，活動現場更加碼發放500張模彩券，獎品包含電子鍋、電烤箱、掃地機器人、電視以及豐原廟東復興商圈加碼贊助iPhone16 1台等多項好禮！
經發局說明，今日市集區邀請台中在地特色攤販、DIY文創手作以及素食特色餐車，提供美味的在地小吃；舞台區也相當熱鬧，舉辦「耶誕星光大賽」變裝活動，參賽者卯足全力穿上最具特色的耶誕服裝，爭取商圈購物金；不只如此，今日活動現場還召集了200位耶誕老人，民眾紛紛與耶誕老人們拍照留念！當天傍晚在豐原太平洋百貨廣場前有耶誕樹點燈儀式及精彩燈光秀，商圈周邊更特別裝飾耶誕節造型燈飾，增添耶誕節幸福氛圍感
經發局提醒因應12月20日至22日為財政部電子發票平台進行移轉作業時間，台中通TCPASS APP無法下載雲端發票與驗證電子發票，為維護民眾參與台中購物節抽獎權益，12月20日至22日皆建議改以索取紙本電子發票，並手動輸入活動APP，同時保留紙本發票，以利後續兌獎。經發局表示，臺中購物節已到了尾聲，活動只到12/25(三)，提醒大家記得於12/31(二)前完成登錄發票或收據，把握最後可以抽精品好宅的機會。更多活動資訊請上台中購物節官網或關注台中購物節粉絲專頁https://www.facebook.com/shoppingtaichung/。
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市府表示，第二位獲得百萬現金的是廖先生，消費海鮮食品3,000多元，電話轉接語音信箱，經發局將持續聯繫。至於加碼再抽百萬現金得主是來自高雄的許小姐，於大雪山國家森林遊樂區消費約2萬多元，開心分享子女在台中就學，會多來台中遊玩、消費。
百萬汽車得主是大肚區的趙先生，於大肚區全國加油站消費，反應雖較為冷靜，但難掩中獎的喜悅。此外，還抽出12組十萬元、1,100組三千元、優惠店家達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份等獎項，活動現場更加碼發放500張模彩券，獎品包含電子鍋、電烤箱、掃地機器人、電視以及豐原廟東復興商圈加碼贊助iPhone16 1台等多項好禮！
經發局說明，今日市集區邀請台中在地特色攤販、DIY文創手作以及素食特色餐車，提供美味的在地小吃；舞台區也相當熱鬧，舉辦「耶誕星光大賽」變裝活動，參賽者卯足全力穿上最具特色的耶誕服裝，爭取商圈購物金；不只如此，今日活動現場還召集了200位耶誕老人，民眾紛紛與耶誕老人們拍照留念！當天傍晚在豐原太平洋百貨廣場前有耶誕樹點燈儀式及精彩燈光秀，商圈周邊更特別裝飾耶誕節造型燈飾，增添耶誕節幸福氛圍感
經發局提醒因應12月20日至22日為財政部電子發票平台進行移轉作業時間，台中通TCPASS APP無法下載雲端發票與驗證電子發票，為維護民眾參與台中購物節抽獎權益，12月20日至22日皆建議改以索取紙本電子發票，並手動輸入活動APP，同時保留紙本發票，以利後續兌獎。經發局表示，臺中購物節已到了尾聲，活動只到12/25(三)，提醒大家記得於12/31(二)前完成登錄發票或收據，把握最後可以抽精品好宅的機會。更多活動資訊請上台中購物節官網或關注台中購物節粉絲專頁https://www.facebook.com/shoppingtaichung/。