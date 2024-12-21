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▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「亞洲統神」張嘉航對決「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「蹦闆」呂育銓迎戰「亞洲統神」張嘉航。（圖／NOWnews社群中心）

知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將在今（21）日舉行《The Cage 拳上 2024》擂台對決，地點選在台北小巨蛋火熱開打，兩人開賽前先彼此互嗆，統神直言自己大概有7成勝算，只要打到對手一拳，就有信心能贏。而蹦闆則表示，自己今天本來要騎豬進來作為進場動作，但怕動保抗議，因此作罷。這場比賽開賽前統神和蹦闆都先接受訪問，統神表示以自己的體力來說，大概可以揮個2、30拳，要爭取在這個範圍內擊倒對手，「我大概有7成勝算吧，他沒躲掉我的拳，我就會贏；他躲掉我的拳，我就會輸。」統神說這一場的關鍵就是要找機會把蹦闆打爆，「我的優點是力量，近身和他換，我打到他一拳，我信心就來了，就能贏他。」統神也說，自己覺得今天的活動很有意義，可以讓社會大眾更了解拳擊運動，同時也嗆蹦闆「拳很軟」，打自己就像抓背一樣，所以一定要爭取KO，若讓對手靠著數贏我贏會很不爽。談到這次為比賽減了30幾公斤，統神直言：「減肥就是意志力展現，《拳上》給了我動力，有心運動就可減肥吧，之前我體脂一度到43%，但就減不下來，因為就懶啊。」他說，這次能減肥成功就是為了擊敗對手，因此也很直接地嗆蹦闆：「準備退出自媒體吧」。而蹦闆今天則是一身很有氣勢的大衣來受訪，他透露自己今天進場儀式本來有設計，「本來要騎豬進來，今天是來殺豬的，但怕動保的不滿意 」。蹦闆說自己絕對不會人身攻擊，也沒有歧視豬，都是統神說自己是豬、自己很胖，他才說的，絕對不是言語攻擊，而是跟著對方自我認定來說的。談到統神說自己只會閃，蹦闆回嗆「拳擊規則就有閃躲，他當然想一拳換一拳，但我知道我的優勢，我是有腦袋的。」🟡《拳上2024》統神vs蹦闆優劣勢分析統神優勢－統神的體型與身體質量明顯較蹦闆佔上風，他的力量和身體質量能給對手造成不小的壓力，特別是在肉搏時，統神的體型會讓他能夠更有效地控制對手；正因如此，統神的耐打性也相對高於對手，他可能在比賽中能夠承受更多的打擊，即使蹦闆速度快，但統神的耐打性或許能撐到蹦闆體力耗盡後發起反攻。統神劣勢－統神在速度及靈活性上相對遜色，尤其拳擊比賽講求速度與反應力，若他無法快速接蹦闆的連續進攻，他可能會處於被動；再者統神的體型或許也會是他的致命傷，特別是在長時間的比賽中，倘若對手故意將賽時拖久，他即會因為體能不支而無法保持高強度的打擊。蹦闆優勢－蹦闆的身體靈活且速度快，他可以利用這一優勢在比賽中不斷變換位置，快速進攻和閃避是他的重要武器，讓統神無法有效擊中目標；另外，蹦闆的打法可能也偏向技術性拳擊，比起依賴力量，他會運用技術去尋找統神的漏洞，如果蹦闆能利用迅捷的移動進攻，藉此消耗統神的體力，從而掌握比賽節奏。蹦闆劣勢－與統神相比力量稍嫌不足，雖然他可能依靠速度打出更多的擊打，但若無法造成足夠的傷害，統神的重擊依舊形成強大威脅；蹦闆的體型較小抗擊打能力較弱，要是被統神能抓住機會用力量重擊，蹦闆可能很快會被逼退，被打得落花流水。