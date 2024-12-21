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▲統神（右）揭露與Toyz（左）3年前結仇內幕，開10倍拳酬約對方打《拳上》。（圖／翻攝自Toyz、統神臉書）

▲統神（左）和蹦闆（右）今晚在《拳上2024》進行對決，雙方噴發濃濃火藥味，引來各界關注賽事。（圖／記者陳明安攝影）

知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將於今（21）日晚間7時舉行《拳上2024》對決，地點選在台北小巨蛋火熱開打，雙方濃濃火藥味頻頻引發討論，讓各界屏息關注這場戰事，除此之外，統神還有另一敵人，就是目前正在獄中網紅Toyz（劉偉健），近日統神受訪還原2021年兩人結下樑子的內幕，痛批對方行徑「可悲」之外，也直言勸諫「做人要中肯，不要再說謊」，並公然向他下戰帖，開出10倍酬勞金額叫他明年《拳上》擂台上相見！據《中時新聞網》報導，統神坦言Toyz確實擁有強大個人魅力，「可是我覺得不管他有什麼魅力，做人還是要老實、要中肯一點，就是不要再說謊、不要再白賊了。」隨後分享道兩人結下樑子的原因，2021年統神與Toyz接到廠商遊戲活動邀約，雙方在遊戲中互相對戰，輸的一方必須接受改名處罰，而Toyz獲勝了便要求統神將角色名稱改成「Toyz的狗」，令統神心生不滿，他事後開直播解釋戰敗原因，「廠商規定說要用手機去玩，Toyz他卻用模擬器去玩，他螢幕那麼大、我手機那麼小，我的畫面很亂、很卡，手機效能也不是很好。」怎料，Toyz事後再將這段畫面錄製剪輯並上傳調侃，統神忍無可忍，直呼他勝之不武還剪片臭人，行為相當可悲。除此之外，統神也對Toyz的人格給予負評，表示事發後由於沒有Toyz的聯絡方式，只好檢舉對方影片，「Toyz他說什麼有聯絡方式，為什麼要檢舉頻道，可以私下來講，這完全在說謊，根本沒有聯絡方式」，直言Toyz言行不一的行徑令人不齒，「講的都正義凜然，講一堆大道理，私底下做事都在說謊、捅人」，兩人不合的傳聞也在圈內傳開，怎料2023年兩人意外在電競大賞狹路相逢，統神氣得在台上怒嗆主辦方及Toyz，「X的，找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的！」、「販毒就該接受審判，你來這邊幹嘛？丟臉丟死人啊你！販毒狗！」衝突一觸即發。今晚就要登上《拳上2024》的統神即將對打蹦闆， 為此還大幅甩肉30公斤，他受訪時不僅對自己滿懷信心，也發下狂語向Toyz喊話，「我估計他大概後年的年初就會出來了，Toyz，你年初出來的時候要找我打《拳上》」，至於拳酬價碼怎麼談？，統神直指「Toyz跟廠商說若和統神工商活動要收10倍價」，因此未來跟對方打拳的話，同樣比照辦理開價10倍，「你出來打拳也是10倍，無恥的一個人。」