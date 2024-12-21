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▲這次《拳上》賽前過磅，統神經歷3個月的減肥後，體重來到99.6公斤，蹦闆則是75.4公斤，統神將配戴18盎司的拳套，蹦闆配戴10盎司拳套，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制。（圖／記者吳翊緁攝）

「亞洲統神」張嘉航明（21）日晚間將在小巨蛋與「蹦闆」呂育銓透過《拳上2024》正面對決，幾位中華拳擊代表隊的國手也到場觀賽，「拳擊女王」陳念琴受訪時為大家分析兩人拳套盎司不同的差別，直言是互相保護對手。至於這場比賽更看好誰？兩位選手都很認真訓練，因此都看好。台灣拳擊國手黃筱雯、甘家葳、賴主恩、陳念琴等人今天也來到《拳上》現場享受比賽，除了是因為主辦單位邀請之外，也是因為裡面有幾位選手是他們的舊識，過去曾一起訓練，今天想為他們加油。黃筱雯則說，「學姐有參加比賽，想看看她帥氣一面。」這次《拳上》賽前過磅，統神經歷3個月的減肥後，體重來到99.6公斤，蹦闆則是75.4公斤，統神將配戴18盎司的拳套，蹦闆配戴10盎司拳套，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制。陳念琴受訪時以專業角度來分析，自己很期待今天的主秀，至於兩人拳套是不同的18盎司和10盎司，她認為這是為了「互相保護對手」，通常盎司越大表示裡面的填充物越多。她也透露自己有看過兩人訓練的影片，直言：「很紮實，聽說統神瘦了30幾公斤，真的很有毅力。」至於自己目前的身體狀況，陳念琴直言非常好，目前在準備冬訓，二月在保加利亞有一場比賽，目前都還在規劃中。黃筱雯本月初在世界拳總年終賽女子54公斤級奪下金牌，她表示雖然和奧運層級有差，但總算找回了一些信心。