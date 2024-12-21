中國哈爾濱市一座動物園的東北虎在網路上爆紅，牠因為太過貪吃，整個體型胖成圓滾滾的「瓦斯桶」，卻因此被同伴排擠，經常沮喪地自己待在角落低頭，讓網友們看了超心疼，紛紛直呼：「虎寶寶快來給姨照顧！」
從微博影片中可見，小老虎經常獨自坐在雪地中低頭沉思，神情中還帶有一點哀傷，原來牠因為吃太胖被同伴孤立，沒有人願意和牠一起玩，小老虎只能沮喪地自己待在角落，等待飼育員來看牠。
小老虎為了吸引飼育員注意，還會歪頭賣萌，配上呆呆的臉蛋實在超可愛。不過，這並沒有改善小老虎的交友狀況，有次牠目睹同伴從身邊經過時進行「眼神忽略」，小老虎只能尷尬地將頭轉向另一邊，假裝沒事情發生。
影片曝光後，立即引來眾多網友融化，「虎寶寶鬱悶了」、「真的胖虎耶，超可愛」、「是因為它太能吃了，搶同類的食物吃才這樣的」、「快來給姨姨抱抱」，還有人自願報名照顧小老虎，「這虎不能要了，給我吧，我養得起」。
據悉，小老虎的品種為「東北虎」，為全球最大的野生貓科動物，也是目前體型最大的老虎亞種。然而東北虎在2008年就被美國網站《生活科學》列為「全球10大最瀕危稀有動物」物種之一，因此現在也是中國的國家一級保護動物。
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小老虎為了吸引飼育員注意，還會歪頭賣萌，配上呆呆的臉蛋實在超可愛。不過，這並沒有改善小老虎的交友狀況，有次牠目睹同伴從身邊經過時進行「眼神忽略」，小老虎只能尷尬地將頭轉向另一邊，假裝沒事情發生。
影片曝光後，立即引來眾多網友融化，「虎寶寶鬱悶了」、「真的胖虎耶，超可愛」、「是因為它太能吃了，搶同類的食物吃才這樣的」、「快來給姨姨抱抱」，還有人自願報名照顧小老虎，「這虎不能要了，給我吧，我養得起」。
據悉，小老虎的品種為「東北虎」，為全球最大的野生貓科動物，也是目前體型最大的老虎亞種。然而東北虎在2008年就被美國網站《生活科學》列為「全球10大最瀕危稀有動物」物種之一，因此現在也是中國的國家一級保護動物。