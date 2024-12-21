我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了幫張惠妹補充體力，後來也有她的專屬的廚房。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日正式登上大巨蛋，將一連開唱5場，一路嗨到跨年，雖然她這次只唱5天，不過為了彩排，且5場沒有連在一起，因此直接一連租了23天大巨蛋，光是場租就超過1億元，總成本再破紀錄。不過張惠妹的吸金能力仍不考小覷，這次20萬張全部賣光，總票房超過8億元。張惠妹這次為了演唱會，一共租用大巨蛋23天，租金超過1億元，場地清潔費還有5場演出的清潔費高達650萬元、工讀生1100人、義交120位、保全40人、工作團隊650人，每餐需要接近2000個便當，保險額度也達到最高標準6億。對於這次的成本，經紀人陳鎮川表示，這次成本超標多少還算不出來多少，算起來會很累。不過因為這次20萬張門票全數銷售一空，演唱會票房也開出紅盤，總票房超過8億元。為了保證張惠妹的演出品質，他們這次藝人部分也安排單獨廚房，除了固定的橘色涮涮鍋之外，還有專職的題版燒師傅現做牛排等餐點，絕對要幫張惠妹補足體力。