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▲高雄市表揚好人好事運動協會舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，由理事長許惠美(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2024.12.21)

▲高雄市表揚好人好事運動協會理事長許惠美致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.12.21)

▲高雄市表揚好人好事運動協會舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，高雄市政府社會局局長蔡宛芬(左)頒發當選證書給徐天相(右)等24位好人好事代表，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2024.12.21)

高雄市表揚好人好事運動協會於今(21)日，在高雄市鼓山區高雄林皇宮全環球廳，舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，有徐天相等24位好人好事代表接受表揚，以資鼓勵。高雄市表揚好人好事運動協會好人好事頒獎表揚典禮，是由該協會理事長許惠美主持，高雄市政府社會局局長蔡宛芬、立法委員柯志恩、許智傑、邱議瑩、高雄市議員林智鴻、黃文志、李雅慧等人，以及當選高雄市113年好人好事代表徐天相、朱更楠、謝武吉、張榮州、李秀美、莊文忠、蕭士銓、劉應嚴、黃志成、郭家妃、鄭叔明、湯貴蘭、張姮燕、陳建福、呂秀、李勝吉、朱芳志、王鳳翔、陳姿蓉、嚴順福、郭彩蓮、郭虹樺、董清潭、吳郭雲珍等24位好人好事代表與會。高雄市表揚好人好事運動協會理事長許惠美表示，高雄市表揚好人好事運動協會為弘揚倫理道德、端正社會風氣，發揚互助美德及長期行善的精神，以共建溫馨祥和的社會，每年均會辦理好人好事代表選拔，經過嚴謹評選，才選出在社會各界行善滿溢的這24位好人好事代表。會中，並由高雄市政府社會局局長蔡宛芬分別頒發當選證書，給徐天相等24位好人好事代表，以資鼓勵，期持續熱心公益，投身慈善。