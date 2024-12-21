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▲中華隊的江坤宇（左起）、戴培峰、曾頌恩、總教練曾豪駒、林家正、郭俊麟都現身力挺張惠妹。（圖／記者朱祖儀攝）

▲徐若瑄今日也到場支持張惠妹，不過全身包緊緊沒有受訪。（圖／記者朱祖儀攝）

天后張惠妹今（21）日正式登上台北大巨蛋舞台舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，5場演唱會不僅吸引20萬名粉絲前往，人緣極好的張惠妹不僅收到許多藝人好友送上花籃，今日羅志祥、徐若瑄等人也都現身支持，羅志祥表示很想聽到張惠妹的經典歌曲，徐若瑄則沒有受訪快閃離開。此外，12強棒球選手林家正﹐江坤宇、曾頌恩等人也都在場。羅志祥今日到場表示，今天很期待可以聽到張惠妹唱早期經典的歌曲，像是〈原來你什麼都不想要〉、〈人質〉、〈連名帶姓〉就很不錯，感受大巨蛋的氣氛，很期待可以沉浸在張惠妹的歌聲裡面。被問到今日是否來大巨蛋見習？羅志祥則強調，「沒有，我不敢唱大巨蛋！」笑說自己在小巨蛋就好了，「我沒有那個能力，場館太大。」中華隊12強賽選手，包括江坤宇、戴培峰、曾頌恩、林家正、郭俊麟，以及總教練曾豪駒也都到場支持，一現身隨即吸引現場粉絲狂拍；徐若瑄今日也包緊緊現身，不過態度相當低調，全程不受訪，此外，蘇打綠家凱、阿緯、彭千佑等人也都到場支持。