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▲國動獨坐沙發，在擂台旁近距離享受拳賽的激情。（圖／記者李政龍攝）

▲統神的哥哥「國動」在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，將到《拳上》現場看弟弟打拳。（圖／國動臉書）

「亞洲統神」張嘉航今（21）日晚在小巨蛋與蹦闆呂育銓進行《拳上2024》，賽前統神的親哥哥「國動」張葦航購買4萬8000元的VVIP門票要進場看弟弟，而他也在《拳上2024》開場約1小時後出現在現場，獨自坐在沙發上享受拳賽的激情。日前統神的哥哥「國動」張葦航在實況中購入4萬8000元的VVIP門票，將到現場觀看弟弟打拳，統神則認為國動「一定不是真的買票」，鐵口直斷對方「一定是有公關票，不然就是有談什麼案子」，在《拳上2024》也不會和哥哥有特別互動。而國動則曾在《拳上2024》的賽前2天分享自己已經拿到VVIP票，今天從5時30分觀眾入場到首場拳賽結束，國動卻仍未出現在自己購買的沙發區，最終在第2場拳賽進行時，國動終於現身在VVIP席，統神vs蹦闆的拳賽表訂在晚間11時左右進行，不知國動屆時會有何種反應。身為親兄弟的統神和國動，在2022年因為和Toyz工商事件衍生出的支線產生嫌隙，雙方隔空互轟，不斷翻舊帳，直到2022年5月，兩人引發「頂上戰爭」後就此決裂，至今2年半以來，兄弟兩都將對方視為陌生人，想不到在《拳上》場合有望重現兩人同框畫面，讓粉絲非常期待後續發展。不過統神提及，現階段完全沒有要和國動破冰的想法，「我跟你講啦，我很了解他啦，他唯利是圖的，不可能啦，他買票機率接近是0.000000001%」統神也透露，《拳上》和國動就是正常互動，並沒有特別想要做什麼，「我真的不想再理這個人，我對他已經無話可說了。」