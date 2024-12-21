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中國企業不斷透過購買台積電客戶相關產品，涉嫌將台積電晶片偷渡至中國晶片公司，外媒報導，中國科技公司算能科技（Sophgo） 近日列入美國商務部的實體名單，因該公司幫助被列入制裁黑名單的華為繞過晶片管制取得晶片。根據路透報導，算能科技是一家晶片設計公司，是比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）旗下公司，算能科技在今年稍早被發現，從台積電訂購的一款晶片，竟出現在華為昇騰910B處理器（Ascend 910B）中。研究公司TechInsights在拆解華為處理器時發現到這款台積電晶片，經台積電確認後，迅速停止向算能科技出貨，並向美國和台灣當局發出提醒。自2020年9月起，華為便無法向美國以及美國盟友透過合法採購管道取得晶片，報導提到，美國商務部預計算能科技其添加到工業與安全局的實體黑名單中，實體名單上的公司面臨嚴格的出口限制；不過，路透問及美國商務部發言人和算能科技，雙方都沒有置評。