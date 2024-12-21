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▲20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢在社群上一舉一動都受到高度關注。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢曬出起亞虎LOGO的周邊商品，包括應援毛巾、鴨舌帽等等。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢過去肉感的模樣曾被起底，可愛模樣爆擊粉絲們的心。（圖／IG@my._.chuuu、sporty.mango）

20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員，被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，先前頻頻傳出她已經從起亞虎退隊，和經紀公司APEX解約，有望來台灣發展，但始終未獲得證實，她在社群上一舉一動都受到高度關注。李珠珢今（21）日在IG限時動態感謝起亞虎隊，再度引發網友瘋猜，「談好了？」曾有消息指出，李珠珢很可能會加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，雖然目前她已經準備從前東家離開，但出道短短一年時間，就已經在台韓兩地圈了大批粉絲，不僅台灣球迷希望她來台灣發展，南韓球迷也湧入她的IG留言慰留，今日李珠珢突然在限時動態曬出起亞虎LOGO的周邊商品，包括應援毛巾、鴨舌帽等等，並標註起亞虎隊的官方IG帳號，表達感謝之情，還附上紅色愛心和老虎的表情符號。由於先前李珠珢默默刪掉在南韓應援的精選動態，還在貼文放上自己繁體中文名的標籤，不僅如此，更新增和台灣相關的動態分類，加上時不時有消息傳出來，指李珠珢會來台灣發展，這次感謝起亞虎隊的貼文曝光後，立刻再度掀起熱議，不少球迷紛紛猜測李珠珢的下一步，「談好了？」、「所以還是起亞虎嗎？」、「還要在南韓嗎？」李珠珢爆紅後，過去肉感的模樣曾被起底，只見她身穿黃色短板無袖上衣，搭配貼身白色熱褲，肚子微微凸起，由於褲子太緊，腰間肉還從旁邊炸出，一露出笑容，可愛的雙下巴就見客，對比現在穿上同套服裝，雖然因為苗條身材，她的五官更精緻立體，零贅肉的性感S曲線誘人，但過去肉肉的模樣也爆擊粉絲們的心，被讚十分可愛。