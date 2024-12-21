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▲張惠妹穿著女戰士服登場，氣勢超強。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹這次為了大巨蛋演唱會，又打造了全新26套舞台華服。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日終於征服台北大巨蛋舞台，舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，稍早她穿著170萬元訂製的女戰士服裝登場，震撼開唱〈血腥愛情故事〉。一開始張惠妹嫌現場4萬名粉絲太害羞，狂喊「大巨蛋的聲音在哪裡？」不過隨著她演唱一首首歌曲，現場粉絲越來越嗨，她也說「回來台北唱歌很不容易」，幸好現在有大巨蛋這麼棒的場地，也多虧粉絲的支持，讓她可以站上這個舞台。而她的家人和男友也都到場支持，見證她首次攻上大巨蛋。張惠妹今日穿著女戰士服裝登場，超強氣勢一開場帶來多首歌曲，包括〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷地想你〉、〈愛什麼稀罕〉、〈站在高崗上〉等，為現場炒熱氣氛，她也高喊，「大巨蛋的聲音在哪裡？你們的聲音在哪裡？讓我看到你們的手」，更笑說粉絲有點太害羞，希望粉絲再嗨一點。歌迷的情緒都被張惠妹帶動起來後，她才滿意表示，「聲音越來越大聲，太好了！」張惠妹也說，因為粉絲太嗨，她不想被比下去，「我一定要比你們更嗨」，結果一不小心就把整場演唱會的聲音和體力都用掉一半，不過她也甘之如飴。她還說自己一直很想回到台北唱歌，「你們也知道，我很想回來台北唱歌，但滿不容易的」，前2天因為情緒太激動，還因此沒睡好，不過她今天表現依舊非常好，媽媽、三哥、大姊以及妹妹們全都到場支持，男友Sam也沒有缺席。張惠妹今日不只歌聲完美，這次為了演唱會特別打造的女戰士服裝，也讓她大展身材，露出胸前深V線條。這次為了大巨蛋演唱會，團隊也特別出動3位造型師打造26套全新華服，總造價大約700萬元，張惠妹上台前看到多套服裝也相當煩惱，當場選擇困難症發作。