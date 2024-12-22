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2024第三屆WBSC世界12強賽，中華隊勇奪隊史首座冠軍，「台灣隊長」陳傑憲在對日本的冠軍戰轟出關鍵3分砲，讓人熱血沸騰。而在2015年的12強賽，中華隊也曾有過讓人完全釋放情緒的一發3分砲，是由「大師兄」林智勝所轟出的，而有意思的是後者也是那一年我國代表隊的隊長。林智勝2015年在第一屆12強賽中擔任隊長，第4戰對上古巴是晉級關鍵戰，雙方比數1：1僵持不下，第8局下半輪中華隊進攻，當時1出局1、2壘有人，古巴隊總教練Victor Mesa兩度故意保送前棒打者郭嚴文，就是要抓林智勝。雖然中華隊處在劣勢，但林智勝展現出當年中職MVP的魄力，直接轟出左外野致勝的3分砲，讓Mesa目瞪口呆，最終也幫助中華隊以4：1擊退古巴，讓台灣球迷興奮到當晚難以入眠，也成就中職史上最經典的12強三分砲。在上《野球名人房》時，林智勝透露當下情況，稱對手故意保送自己，回憶說自己之前自在滿壘時被三振，第8局再次被抓也沒想太多，就是想辦法打出去，「二壘有人，他保送郭嚴文，一壘壘包空著，他就抓我嘛。」林智勝說，古巴那一批投手都投變化球，「過去遇到洋投，都覺得會投直球，但古巴他們變化球比較多。」「我是要抓直球，但是因為他變化球比較慢，所以等他丟出來我再動。」林智勝坦言那一打席他沒有猜中求種，但仍將對方投出的一記變速球掃出去，「可能那天狀況真的很好，打到就知道是全壘打。」林智勝說自己在繞壘時就是非常享受，對著古巴野手笑，也透露對方「臉很臭」，但可惜那一屆12強賽中華隊並未晉級。