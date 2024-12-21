南韓電視台SBS一年一度的「自家戲劇」頒獎典禮《SBS演技大賞》今（21）晚間7點半登場，「迷你劇集／人文奇幻類」最佳男配角頒發給《好搭檔》池承炫、《來自地獄的法官》金吝勸，由於池承炫在劇中劈腿老婆張娜拉，他一上台就先跟劇中太太道歉，突如其來的舉動，讓台下的張娜拉彎腰笑到哭。不僅如此，劇中女兒Yuna、劇中小三韓材利也都在台下，場面相當搞笑。
池承炫在《好搭檔》中飾演張娜拉的老公，但他卻在辦公司跟祕書韓材利偷情，2人還囂張的拍婚紗照，外遇證據都被張娜拉抓包，但池承炫不知羞恥，出軌舉止變本加厲，讓眾多追劇的女性觀眾氣得牙癢癢；當時為了宣傳戲劇，池承炫甚至錄影跟老婆道歉，效果顯著，引起劇迷熱烈討論。
今晚的《SBS演技大賞》，池承炫就拿下「迷你劇集／人文奇幻類」最佳男配角，他上台幽默表示，自己的存在讓片場很多人感到辛苦，所以特別跟張娜拉、飾演女兒的Yuna道歉，「惹得我的妻子娜拉和女兒Yuna生了不少氣，藉此機會再次向她們真心說聲對不起！」一番舉動笑翻全場，張娜拉更是遮臉彎腰大笑。
池承炫表示：「但我還是要謝謝《好搭檔》所有的夥伴、SBS、製作單位，以及在國外旅遊的金佳藍導演，您在現場真的辛苦了！站在這裡真的很緊張，能夠參與這麼好的作品真的很榮幸。」接著表示：「作為演員，我認為這個職業就是向大家展示變化的樣子，並帶來樂趣與感動，所以我選擇接拍這部作品，很慶幸大家覺得很好看，所以我要由衷感謝我們《好搭檔》的粉絲們、此刻在電視機前觀看的父母和家人，我愛你們。」
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚的《SBS演技大賞》，池承炫就拿下「迷你劇集／人文奇幻類」最佳男配角，他上台幽默表示，自己的存在讓片場很多人感到辛苦，所以特別跟張娜拉、飾演女兒的Yuna道歉，「惹得我的妻子娜拉和女兒Yuna生了不少氣，藉此機會再次向她們真心說聲對不起！」一番舉動笑翻全場，張娜拉更是遮臉彎腰大笑。
池承炫表示：「但我還是要謝謝《好搭檔》所有的夥伴、SBS、製作單位，以及在國外旅遊的金佳藍導演，您在現場真的辛苦了！站在這裡真的很緊張，能夠參與這麼好的作品真的很榮幸。」接著表示：「作為演員，我認為這個職業就是向大家展示變化的樣子，並帶來樂趣與感動，所以我選擇接拍這部作品，很慶幸大家覺得很好看，所以我要由衷感謝我們《好搭檔》的粉絲們、此刻在電視機前觀看的父母和家人，我愛你們。」
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）