NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月22日賽程，有12場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對決明尼蘇達灰狼，勇士近期陷入大低潮，引以為傲的防守完全崩盤，最近兩場比賽都丟掉超過140分，儘管。交易來Dennis Schroder，也未能有效止敗。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🏀觀戰重點：公鹿交手騎士焦點之戰

📍比賽背景

勇士隊本季對西區聯盟對手的戰績為11勝10負。在分差超過10分的比賽中戰績為7勝5負。在開季一度取得西區第一名次的情況下，他們近期陷入低潮，最近11場比賽戰績為2勝9敗，相當低迷。

📍關鍵球員

Anthony Edwards 為灰狼場均貢獻 25.9 分5.4 籃板4次助攻。

Dennis Schroder本季第二次為勇士隊出賽，他場均可得17.9分，籃板2.9個。

📍雙方傷兵名單

灰狼：Joe Ingles每日觀察（比目魚肌）。

勇士： Moses Moody每日觀察（膝蓋）。

🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表： 

MATCHUP

 TIME

      
Los Angeles

   @  Sacramento

 7:00 AM      
Miami

   @  Orlando

 8:00 AM      
Memphis

   @  Atlanta

 8:30 AM      
Utah

   @  Brooklyn

 8:30 AM      
Philadelphia

   @  Cleveland

 9:00 AM      
Boston

   @  Chicago

 9:00 AM      
Washington

   @  Milwaukee

 9:00 AM      
Golden State

   @  Minnesota

 9:00 AM      
New York

   @  New Orleans

 9:00 AM      
LA

   @  Dallas

 9:30 AM      
Portland

   @  San Antonio

 9:30 AM      
Detroit

   @  Phoenix

 10:00 AM      
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：湖人VS國王 07:00、勇士VS灰狼 09:30

愛爾達ELTA.TV：勇士VS灰狼 09:30

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

NBA／剛奪NBA盃冠軍！公鹿今101：124被騎士慘電　字母哥33分無用

NBA／會選Curry、還是KD？美媒爆料Butler交易進度　金塊是大黑馬

NBA／不怕被揍？Draymond Green怒砍「大三零」！Poole按讚被發現

NBA21日公鹿對騎士！「全對戰組合、比賽分析、收看資訊」一覽

關鍵字