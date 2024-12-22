NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月22日賽程，有12場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對決明尼蘇達灰狼，勇士近期陷入大低潮，引以為傲的防守完全崩盤，最近兩場比賽都丟掉超過140分，儘管。交易來Dennis Schroder，也未能有效止敗。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：公鹿交手騎士焦點之戰
📍比賽背景
勇士隊本季對西區聯盟對手的戰績為11勝10負。在分差超過10分的比賽中戰績為7勝5負。在開季一度取得西區第一名次的情況下，他們近期陷入低潮，最近11場比賽戰績為2勝9敗，相當低迷。
📍關鍵球員
Anthony Edwards 為灰狼場均貢獻 25.9 分5.4 籃板4次助攻。
Dennis Schroder本季第二次為勇士隊出賽，他場均可得17.9分，籃板2.9個。
📍雙方傷兵名單
灰狼：Joe Ingles每日觀察（比目魚肌）。
勇士： Moses Moody每日觀察（膝蓋）。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS國王 07:00、勇士VS灰狼 09:30
愛爾達ELTA.TV：勇士VS灰狼 09:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍比賽背景
勇士隊本季對西區聯盟對手的戰績為11勝10負。在分差超過10分的比賽中戰績為7勝5負。在開季一度取得西區第一名次的情況下，他們近期陷入低潮，最近11場比賽戰績為2勝9敗，相當低迷。
📍關鍵球員
Anthony Edwards 為灰狼場均貢獻 25.9 分5.4 籃板4次助攻。
Dennis Schroder本季第二次為勇士隊出賽，他場均可得17.9分，籃板2.9個。
📍雙方傷兵名單
灰狼：Joe Ingles每日觀察（比目魚肌）。
勇士： Moses Moody每日觀察（膝蓋）。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
| Los Angeles
| @ Sacramento
|7:00 AM
| Miami
| @ Orlando
|8:00 AM
| Memphis
| @ Atlanta
|8:30 AM
| Utah
| @ Brooklyn
|8:30 AM
| Philadelphia
| @ Cleveland
|9:00 AM
| Boston
| @ Chicago
|9:00 AM
| Washington
| @ Milwaukee
|9:00 AM
| Golden State
| @ Minnesota
|9:00 AM
| New York
| @ New Orleans
|9:00 AM
| LA
| @ Dallas
|9:30 AM
| Portland
| @ San Antonio
|9:30 AM
| Detroit
| @ Phoenix
|10:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS國王 07:00、勇士VS灰狼 09:30
愛爾達ELTA.TV：勇士VS灰狼 09:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。