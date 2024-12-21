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▲坂口杏里早年以清純形象走紅，還是已故演員坂口良子的女兒。（圖／翻攝坂口杏里IG）

▲坂口杏里一直以來備受爭議，和跨性別男性格鬥家福島的婚姻只維持2個月。（圖／翻攝自坂口杏里IG）

33歲日本女星坂口杏里早年以清純形象走紅，還是已故演員坂口良子的女兒，在媽媽過世後，她拿繼承下來的遺產沉迷牛郎店，形象一夕之間全毀，如今遺產已經耗盡，坂口杏里沒有辦法生活下去，過著有一餐沒一餐的生活，因此在社群平台上公開自己的銀行帳號，希望粉絲朋友們能夠資助她，直接「線上乞討」，頓時引發網友討論。坂口杏里因為敗光媽媽的遺產，一度為了餬口及償還500萬日圓（約136萬台幣）的債務，選擇下海拍AV，但作品銷量慘淡，被批除了名氣外根本沒有賣點，甚至慘遭評價「侮辱AV女優」，眼看混不下去又跑去陪酒，期間還因為對牛郎恐嚇取財被捕，最後獲得不起訴處分，荒誕行徑讓外界都看傻眼，崩壞的形象也影響到她的演藝工作。先前坂口杏里在IG發文表示，自己的錢包被偷了，只要有人願意援助她，她什麼都願意做，還形容自己現在像身處地獄，狀態非常差。儘管真的有好心網友提供金援，坂口杏里卻將對方的帳戶資訊都公開，因此再度受到攻擊。坂口杏里一直以來備受爭議，2022年一度以為自己找到真愛，和跨性別男性格鬥家福島交往12天閃婚，然而這段婚姻卻只維持短短2個月，兩人離婚後徹底撕破臉，坂口杏里還指控對方因為經營酒吧而負債，甚至會動手打她，福島則不滿坂口杏里的控制欲很強，導致酒吧生意受影響，雙方各執己見。