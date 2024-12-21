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▲INFINITE今（21）日在林口體育館舉行15週年巡迴演唱會，讓粉絲嗨翻。（圖／D-SHOW提供）

▲INFINITE重現經典歌曲，讓粉絲一飽耳福。（圖／D-SHOW提供）

▲寵粉的成員們，對於粉絲要求來者不拒，還進行多次安可。（圖／D-SHOW提供）