韓國人氣男團INFINITE今（21）日在林口體育館舉行15週年巡迴演唱會【<LIMITED EDITION>IN TAIPEI】，與台北Inspirit（粉絲名）歡樂相見。不僅是向粉絲致敬的一次旅程，也是一場充滿溫暖、驚喜和感動的音樂盛宴。對於陪伴INFINITE走過15年的Inspirit來說，這次演唱會的每一刻都值得珍藏。這場演唱會不僅標誌著他們長達15年的音樂旅程，還展現了INFINITE作為K-POP傳奇的實力與魅力，寵粉的他們也對粉絲的要求使命必達。
INFINITE 6名成員來了 嗨問粉絲：大家開心嗎？
INFINITE由金聖圭、張東雨、南優鉉、李成烈、L、李成種6位成員組成，演唱會的開場相當華麗，一連串動感舞曲及整齊的舞蹈展現絕佳默契，以經典曲目《Last Romeo》、《Paradise》和《The Eye》讓現場氣氛瞬間爆棚。成員們伴隨著LIVE BAND的震撼演奏登場，展現出穩定的現場唱功和精準的刀群舞。這一切讓人不禁回想起他們作為K-POP傳奇男團的巔峰時刻。
成員們在舞台上開心地與粉絲互動，並以中文跟現場Inspirit打招呼：「大家開心嗎？」、「你們喜歡我們嗎？」、「好久不見！」提到這次演唱會的主題是限量版時分享，「今天是這次演唱會的海外第一次，時隔一年再次以完整體跟台灣的Inspirit見面，真的感到非常開心，我們為此準備了很多只有在這次巡迴演唱會才能看到的特別舞台，還有在台灣第一次演出的歌曲，希望大家可以享受今晚的演出。」當粉絲以手幅展開「我們會在彼此身旁，直到永遠」的應援字句時，南優鉉幽默開玩笑：「現在拿這個的時機點是對的嗎？不會太早嗎？」這樣的真誠分享讓現場粉絲倍感珍貴。
舞台上重現經典歌曲 INFINITE演唱未發行新曲
演唱會的亮點之一，毫無疑問是那些重現的經典歌曲舞台。從《Be Mine》、《Destiny》到《The Chaser》，每一首都像是一次音樂旅程，將粉絲拉回那段陪伴INFINITE的青春時光。同時，成員們的個人舞台也讓整場演出更加多元化和驚喜不斷。李成鍾的《Monster Time》、李成烈演唱張東雨的《TGIF》、L的《Shot》、金聖圭演唱了南優鉉的《冷靜和熱情之間》，展現了溫暖而深情的歌聲；南優鉉則挑戰了金聖圭的《Kontrol》及張東雨的《True Love》，都展現了成員們各自的音樂風格與舞台魅力，讓人難以移開視線。
演唱會中，INFINITE演唱了未發行的新曲《SAD LOOP》，深情又溫暖的歌聲，瞬間征服全場。演唱會後半段，INFINITE將氛圍推向更高點。寵粉的成員們，對於粉絲要求來者不拒，不止進行多次安可，並熱唱《Beautiful》和《Amazing》等歌曲，讓整場演出熱情絲毫未減。明天晚上還有第二場，想一起感受INFINITE魅力的粉絲朋友們，千萬不要錯過了！
我是廣告 請繼續往下閱讀
INFINITE由金聖圭、張東雨、南優鉉、李成烈、L、李成種6位成員組成，演唱會的開場相當華麗，一連串動感舞曲及整齊的舞蹈展現絕佳默契，以經典曲目《Last Romeo》、《Paradise》和《The Eye》讓現場氣氛瞬間爆棚。成員們伴隨著LIVE BAND的震撼演奏登場，展現出穩定的現場唱功和精準的刀群舞。這一切讓人不禁回想起他們作為K-POP傳奇男團的巔峰時刻。
成員們在舞台上開心地與粉絲互動，並以中文跟現場Inspirit打招呼：「大家開心嗎？」、「你們喜歡我們嗎？」、「好久不見！」提到這次演唱會的主題是限量版時分享，「今天是這次演唱會的海外第一次，時隔一年再次以完整體跟台灣的Inspirit見面，真的感到非常開心，我們為此準備了很多只有在這次巡迴演唱會才能看到的特別舞台，還有在台灣第一次演出的歌曲，希望大家可以享受今晚的演出。」當粉絲以手幅展開「我們會在彼此身旁，直到永遠」的應援字句時，南優鉉幽默開玩笑：「現在拿這個的時機點是對的嗎？不會太早嗎？」這樣的真誠分享讓現場粉絲倍感珍貴。
舞台上重現經典歌曲 INFINITE演唱未發行新曲
演唱會的亮點之一，毫無疑問是那些重現的經典歌曲舞台。從《Be Mine》、《Destiny》到《The Chaser》，每一首都像是一次音樂旅程，將粉絲拉回那段陪伴INFINITE的青春時光。同時，成員們的個人舞台也讓整場演出更加多元化和驚喜不斷。李成鍾的《Monster Time》、李成烈演唱張東雨的《TGIF》、L的《Shot》、金聖圭演唱了南優鉉的《冷靜和熱情之間》，展現了溫暖而深情的歌聲；南優鉉則挑戰了金聖圭的《Kontrol》及張東雨的《True Love》，都展現了成員們各自的音樂風格與舞台魅力，讓人難以移開視線。
演唱會中，INFINITE演唱了未發行的新曲《SAD LOOP》，深情又溫暖的歌聲，瞬間征服全場。演唱會後半段，INFINITE將氛圍推向更高點。寵粉的成員們，對於粉絲要求來者不拒，不止進行多次安可，並熱唱《Beautiful》和《Amazing》等歌曲，讓整場演出熱情絲毫未減。明天晚上還有第二場，想一起感受INFINITE魅力的粉絲朋友們，千萬不要錯過了！