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高雄鋼鐵人在20日針對《ETtoday新聞雲》記者將假球新聞中的內容，把組頭「邱繼偉」名字誤植為「邱大宗」，要求該媒體對於總教練邱大宗及高雄鋼鐵人名譽影響澄清、道歉。今天邱大宗本人親自對此事做出回應，直言自己已經原諒對方了，也再次批評打假球的球員，直言這些人是「頭腦進水」了。邱大宗表示，昨天的事對於自己來說影響不小，接到許多電話及關心，球團在發出聲明後，也有收到相關媒體記者的道歉，站在「人非聖賢，孰能無過」的立場也原諒對方該記者。「人都會犯錯，但他（記者）犯了一個天大、不能原諒的錯，全世界都看到，（我）電話都接不完。」邱大宗表示，球團幫自己處理了、對方也道歉，並承認錯誤，本來打算提告，最後就算了，也希望對方未來工作認真一點。而談到假球案，邱大宗深惡痛絕，直言：「我最討厭打假球」邱大宗賽後受訪時表示，這件事從去年影響他，一度讓自己想要放棄籃球，也很痛心，「現在的年輕人是頭腦進水了，想錢想瘋了，不好好的打球。」