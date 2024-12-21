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前中信兄弟主砲陳子豪與味全簽下最長為期10年、薪資總額超過1.2億台幣合約，總額與年限皆打破中職歷史紀錄，回過頭看這筆簽約對兩隊影響，中信兄弟失去陳子豪，對火力影響巨大，然外野人才濟濟，論可用人手絕對不會吃緊，反觀味全龍，這筆合約象徵陳子豪最長可在味全待到39歲，幾乎不可能整個合約期限內都保持顛峰，味全這波豪撒銀彈，真的值得嗎？中信兄弟休賽季面臨外野「雙子」投身FA市場，最後以「迎詹送陳」做結，看板球星詹子賢回歸外野陣容，搭配年輕派岳政華、曾頌恩、宋晟睿，以及37歲老將張志豪本季都還有52場擔任外野手紀錄，此外還有大物許庭綸待養成，由此可見中信兄弟就算失去陳子豪，外野依舊擁擠。有鑑於陳子豪本季以指定打者身份出賽多達69場，離隊後空缺也將開放競爭，預料許基宏與陳俊秀兩位一壘手會更多分擔這個位置，詹子賢亦有可能，因而論失去陳子豪對中信兄弟影響大不大？守備上幾乎沒有影響，進攻上，任何一隊失去陳子豪這個等級打者，等同打線頓失一支砲管，影響無疑甚鉅，但中信兄弟人手仍夠，至少以新球季來說，絕對找得到人頂上陳子豪的空缺，只看輸出打幾折而已。味全方面，堪稱休賽季最大贏家，連續從他隊簽下朱育賢、陳子豪，搭配原有的主砲吉力吉撈．鞏冠與劉基鴻，味全短短在一個月內，就組成中職裡絕對算得上頂級的中心打線。守備層面上龍隊總教練葉君璋已表示，初步規劃朱育賢、陳子豪兩位新同學都會負則角落外野為主，中外野則是持續交給金手套郭天信鎮守，至於原本的外野先發林孝程、張祐嘉，甚至是王順和、冉承霖等人，都將回歸板凳待命。味全簽下陳子豪，展現財團大刀闊斧決心值得肯定，但這筆10年鉅約，仍讓不少人質疑是否值得。根據消息，陳子豪合約細節基本合約保障5年、最長10年，薪資總額突破1.3億元，等於象徵陳子豪有機會在味全待到39歲，幾乎不可能整個合約期限內都保持顛峰，質疑主要也在於此，但還是要說，對於這種標竿等級的合約，有時候與其探討值不值得，更該問的是，你願意為了冠軍付出多少代價？當外界還在提出各種質疑時，味全已經宣告外野補強完成，走在重返冠軍的道路上了。