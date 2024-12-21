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▲粉絲們也化身為守衛隊站在高雄港邊。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.21）

▲英熙娃娃今晚舉行點燈派對，活動現場湧入11萬名粉絲同樂！（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.21）

Netflix全球熱播人氣韓國影集《魷魚遊戲》第二季即將於12月26日上線，此次選擇高雄作為台灣唯一宣傳據點，與全球多個城市串聯，今(21)日晚間舉辦「1.2.3高雄人」萬人粉紅派對，活動現場湧入11萬名粉絲同樂！市長陳其邁化身劇中孔劉飾演的招募員身著西裝出席記者會，除祝福《魷魚遊戲》第二季收視創新高外，也期待高雄能繼續成為更多國際影視與觀光活動的絕佳選擇。同時，市府局處首長及立委們也穿上參賽者綠色運動服，多位被市長點名，笑稱要招募他們讓英熙娃娃掃射，現場響起了劇中片段熟悉的旋律，讓人聯想與英熙娃娃玩「123木頭人」刺激遊戲。並為活動進行點燈啟動，高喊「1、2、3高雄人」帶領大家一同揭開《魷魚遊戲》第二季的序幕。陳其邁表示，很榮幸高雄成為此次《魷魚遊戲》宣傳據點城市之一，與首爾、巴黎等國際城市同步串連，彰顯高雄港灣的獨特魅力的同時，他也期望參與本次活動的全球粉絲能盡情享受高雄港灣美景，同時也讓更多民眾體驗到高雄的好山好水，以及熱情的人情味。他祝福《魷魚遊戲》第二季收視再創新高，期待高雄能繼續成為更多國際影視與觀光活動的絕佳選擇。此次活動陳其邁呼應劇情，身著西裝擔任招募員，以「高雄孔劉」的身份，招募各地粉絲一起加入，邀請大家來高雄看全世界最大的海上英熙娃娃，他也與在場粉絲朋友玩「1.2.3.高雄人」的遊戲，高舉粉紅燈光，共同點亮高雄港灣，場面十分壯觀。隨後的無人機展演更是精彩萬分，無人機大秀集結600台無人機，展示出了《魷魚遊戲》最經典的角色與元素，包含英熙娃娃、粉紅守衛、魷魚遊戲玩家奔跑的樣子、主角成奇勳的代號456、金豬撲滿等，更加上了「SQUID GAME IN TAIWAN」的字樣，各種圖案變化萬千，驚喜感滿分，讓民眾驚呼連連的同時，也更能感受《魷魚遊戲》帶來的刺激和精彩。巨型英熙娃娃與輕軌主題列車也將持續至明年1月5日，在高雄海灣與市區美景中，陪伴民眾與各地粉絲！今天粉絲也全力配合活動主辦單位及市府「多搭車、多走路、不開車」宣導政策，踴躍搭乘輕軌、捷運前往會場，高雄捷運公司統計，今天捷運加密至4~6分鐘，輕軌加密至8~10分鐘，並安排加班車機動加開，至20時止輕軌運量已達5.1萬人次，較一般假日成長4成；捷運運量至20時已達20.5萬人次，較去年同期成長6000人，交通局、警察局、捷運局及捷運公司也派員緊盯維持散場動線順暢。