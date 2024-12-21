我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹為了大巨蛋演唱會，砸了不少費用，光是場租就超過1億元。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日登上台北大巨蛋開唱，不僅帶來許多經典慢歌〈聽海〉、〈真實〉、〈剪愛〉等，更不可錯過的還有許多超嗨快歌。當她唱到〈我要飛〉的時候，問台下觀眾說，「想不想要我離你們近一點？」沒想到她下秒就搭上熱氣球，真的飛起來了，飄在大巨蛋的屋頂上，幾乎0距離的互動讓看台區的粉絲全都嗨翻。張惠妹今日演唱會到了尾聲，帶來一連多首快歌〈跳進來〉、〈傲嬌〉以及〈我要飛〉，要榨乾所有粉絲的體力，不過正當她要唱〈我要飛〉的時候，突然問「要不要我離你們近一點？」接著她就搭上愛心熱氣球繞場一周，和看台區的粉絲幾乎0距離，讓現場觀眾全都嗨翻，她也笑說：「沒想到我真的可以飛起來！」而這次的愛心熱氣球其實來頭不小，造價350萬，每場演出充氣費用80萬，5場算下來就要750萬，雖然演出時間只有6分鐘，不過為了讓表演更加精采，以及更加接近粉絲，張惠妹和團隊毫不手軟大砸成本。不只愛心熱氣球斥資百萬，這次為了演唱會，張惠妹團隊一共租用大巨蛋23天，租金超過1億元，場地清潔費還有5場演出的清潔費高達650萬元、工讀生1100人、義交120位、保全40人、工作團隊650人，每餐需要接近2000個便當，保險額度也達到最高標準6億。對於這次的成本，經紀人陳鎮川表示，這次成本超標多少還算不出來多少，算起來會很累。