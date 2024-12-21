《拳上2024》今（21）日晚間開打，主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓將在壓軸登場，讓觀眾們期待不已。不過由於網路上盜播情形嚴重。而主辦方「CFC鍇睿格鬥冠軍賽」今（2１）日宣布，可以「檢舉盜播拿獎金」，只要提供截圖就可以檢舉，怒嗆：「盜播明年丟上台扁。」
主辦方「CFC鍇睿格鬥冠軍賽」今日發文宣布「檢舉盜播拿獎金」，若在網路上看到任何非官方平台轉播，提供盜播截圖到專區檢舉，就能拿獎金，官方將與中華電信將會採取法律行動，提醒大家「請尊重智慧財產權，勿以身試法」，更烙話：「盜播明年丟上台扁。」
對此，網友們紛紛留言，「350也不買，嚴厲斥責」、「我去年看盜播我該死，我今天改進」、「水蛇洞檢舉一圈，明年就不用上班了」、「那種盜播永遠抓不完」、「已經檢舉，但都無聲無息的」。
而統神及蹦闆稍晚即將對決，賽前各自接受訪問時，統神表示：「我大概有7成勝算吧，他沒躲掉我的拳，我就會贏；他躲掉我的拳，我就會輸。」蹦闆則回嗆：「拳擊規則就有閃躲，他當然想一拳換一拳，但我知道我的優勢，我是有腦袋的。」
🟡《拳上2024》規則、日期、直播平台
📍《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
📍《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
📍《拳上2024》直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍統神、蹦闆拳賽規則：主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
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對此，網友們紛紛留言，「350也不買，嚴厲斥責」、「我去年看盜播我該死，我今天改進」、「水蛇洞檢舉一圈，明年就不用上班了」、「那種盜播永遠抓不完」、「已經檢舉，但都無聲無息的」。
而統神及蹦闆稍晚即將對決，賽前各自接受訪問時，統神表示：「我大概有7成勝算吧，他沒躲掉我的拳，我就會贏；他躲掉我的拳，我就會輸。」蹦闆則回嗆：「拳擊規則就有閃躲，他當然想一拳換一拳，但我知道我的優勢，我是有腦袋的。」
🟡《拳上2024》規則、日期、直播平台
📍《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
📍《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
📍《拳上2024》直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍統神、蹦闆拳賽規則：主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
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