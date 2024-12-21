我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹今日征服大巨蛋，一連唱了約30首歌曲。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（21）日在台北大巨蛋開唱，除了經典慢歌之外，最讓人期待的就是炸翻全場的快歌〈三天三夜〉。果然今天張惠妹一開唱，現場粉絲全都嗨到最高點，她唱到一半還不忘要全場4萬人一起「跳起來」，要榨乾所有粉絲的體力，看到台下歌迷如此興奮，她也稱讚「你們太棒了！」而雖然現場非常歡樂，不過《NOWnews今日新聞》記者實測，在大巨蛋內外都沒有感受到明顯晃動感。張惠妹在演唱〈三天三夜〉之前，笑說「等了這麼久就是等這首歌！」接著大家跟她一起嗨起來，更對著現場4萬名粉絲喊話，「大巨蛋跳起來！」全場忘情跳動，大家似乎都忘記所有煩惱，只為了這一刻和張惠妹一起狂歡。當張惠妹唱到〈三天三夜〉的時候，即使全場一起跳動，《NOWnews今日新聞》記者在大巨蛋內部也沒有感覺到震動，而走在大巨蛋外部以及B1周邊、B2美食街附近，也都沒有聽到任何漏音，更沒有明顯晃動感。事前張惠妹經紀人陳鎮川也說，大巨蛋看台區有輕微晃動是正常現象，其實是一個好的建築的基本反應，建築師也說沒問題，並形容就像有車輛經過高架橋會晃動一樣，結構有彈性才是正常的，因此之前在小巨蛋碰到的問題，在大巨蛋應該不會再發生。