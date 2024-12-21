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▲VNNE一連演繹多首組曲，宛如「夜空中新升起的星星」般，在舞臺上盡情的發光發熱，吸引眾人目光，當場讓台下大批的粉絲，陶醉不已。（圖／南市府提供）

▲臺南耶誕跨年系列活動首場大型演唱會今晚湧入13萬人熱力搖滾，熱情沸騰來到最高點。（圖／南市府提供）

台南市耶誕跨年系列活動首場大型演唱會，今（21）日晚間登場，由新星歌手Bettii杯緹揭開序曲，2度入圍金曲的美秀集團台式抒情搖滾，尬上嗓音獨特、舞台魅力爆發力十足的金曲樂團麋先生，最後則由韓國新人氣天團EVNNE壓軸演出，台下熱力搖滾，熱情沸騰來到最高點。南市府估計全場逾十三萬人同嗨，提前搖滾耶誕夜。2025臺南耶誕跨年系列活動首場大型演唱會高潮迭起，尤其是當韓國新人氣天團EVNNE，台下13萬人熱力搖滾，熱情沸騰來到最高點，市長黃偉哲表示，臺南耶誕跨年演唱會卡司，無論是精彩度或是吸睛度，可以稱得上是全國數一數二、CP值最高，已經成為臺南城市品牌，「頂港有名聲，下港尚出名」，國內外藝人及民眾都慕名而來。黃偉哲指出，從2019年超夯韓國男團ASTRO，掀起「車太太」旋風和大勢女團(G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美和韓國新世代偶像男團「EPEX」，2023年韓國超人氣女神金世正，今年更甚往年。今天來自韓國的新人氣天團EVNNE就透露，很喜歡臺南，海外演唱第一站就選在臺南，他們感到很開心。為了款待登台演出藝人，臺南市政府也在演出後台貼心準備古早味割包、金瓜海鮮炒米粉、海鮮鹹粥、台南虱目魚丸湯等臺南道地小吃，幫藝人補充體力。眾藝人品嚐後讚不絕口，也感謝市府的體貼用心。今年耶誕跨年系列活動三場演唱會有來自國內本土天團、搖滾天團、金曲歌后、金鐘女配、金馬最佳原創電影歌曲得主、最具號召力的歌手，金曲最佳重唱組合等，將近40組高人氣卡司參與演出，保證不會讓大家失望!今晚在南市府西側廣場登場的搖滾耶誕夜演唱會，計有9組藝人、團體，接續上場。風靡亞洲的人氣男團W0LF(S)五堅情，展開滿滿1小時的演唱，宛如開一小型演唱會，賴晏駒、黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩輪番上陣，帶來精彩的演出，而五堅情最想告訴大家「你是我這輩子最想愛的呀」惹得台下粉絲不斷尖叫，手上標語、手機全出動，用力揮舞著，光海一片，美呆了。延續五堅情的閃亮演出，韓國新人氣天團EVNNE超圈粉不少，除了中文問候大家外，也表示很高興能來參加臺南的跨年，更高興今晚見到這麼多人，與他們共享這麼棒的耶誕舞臺。EVNNE一連演繹多首組曲，不管是動態的舞曲，或是抒情的歌曲，EVNNE宛如「夜空中新升起的星星」般，在舞臺上盡情的發光發熱，吸引眾人目光，當場讓台下大批的粉絲，陶醉不已。來臺南除了欣賞偶像精彩的表演外，更不能錯過台南極具特色的巷弄小店、文化，品嘗小吃，逛逛熱門景點及商圈。其中，「2024臺南購物節」已開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，歡迎大家提早規劃台南之旅，來臺南跨年、旅遊並享受購物樂趣。