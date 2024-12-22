塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（12月22日至12月28日）。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周若是剛分手的會有新對象出現，是你感興趣的那一型。工作上有不錯的機會，或是期望都成真；感情上有桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周除了感情方面各方面都不錯，有好消息傳來，或是好事頻頻。工作上狀況極佳；感情上感情愉快但小心是三角戀。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周狀況有點困難，比如說工作業績不佳、財務困境、沒有機會，要加把勁。工作上有點慘澹，要努力經營火起來；感情上沒有桃花靠近，交際圈也冷清。
🟡金牛座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周有些問題需要溝通，否則破局、流局。工作上小心衝突、吵架，造成損失、談不攏；感情上若有吵鬧要好好安撫對方，不然會陷入冷戰。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面魅力下降，吸引不了人家的興趣，你也有點太保守。工作上環境不佳，但還算穩定；感情上有點被動，固步自封。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周若是剛分手的會有新對象出現，是你感興趣的那一型。工作上有不錯的機會，或是期望都成真；感情上有桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是斷聯的對象會回來找你，感情有更進一步的機會。工作上有新氣象，別太守舊；感情上有復合運。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會遇到狀況、或是解決不了的問題，暫時停滯。工作上有問題的話你會傾向放棄；感情事先放一邊了。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面不是很好，沒有好消息，或是沒有好轉。工作上狀況有點糟，人家不買單；感情上沒有變化，對方還是被動。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周除了感情方面各方面都不錯，有好消息傳來，或是好事頻頻。工作上狀況極佳；感情上愉快但小心是三角戀。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面要提升自我魅力，否則人家的興趣不高。工作上有點不順；感情上找對象是容易的，但不穩定。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周有好消息、好事，端看你要不要。工作上出現問題，有點不穩；感情上你可能會傾向放棄。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有點尬聊的感覺，要追求對方必須要更努力。工作上別人的興趣不高，多展現優勢；感情上很努力，也可能不太有回應。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面看來有機會，但是對方可能突然沒感覺，還有劈腿的跡象。工作上小心問題多；感情上不順可能是對方已經沒那個意思。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情。
這周若是剛分手的會有新對象出現，是你感興趣的那一型。工作上有不錯的機會，或是期望都成真；感情上有桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周除了感情方面各方面都不錯，有好消息傳來，或是好事頻頻。工作上狀況極佳；感情上感情愉快但小心是三角戀。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周狀況有點困難，比如說工作業績不佳、財務困境、沒有機會，要加把勁。工作上有點慘澹，要努力經營火起來；感情上沒有桃花靠近，交際圈也冷清。
🟡金牛座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周有些問題需要溝通，否則破局、流局。工作上小心衝突、吵架，造成損失、談不攏；感情上若有吵鬧要好好安撫對方，不然會陷入冷戰。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面魅力下降，吸引不了人家的興趣，你也有點太保守。工作上環境不佳，但還算穩定；感情上有點被動，固步自封。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周若是剛分手的會有新對象出現，是你感興趣的那一型。工作上有不錯的機會，或是期望都成真；感情上有桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是斷聯的對象會回來找你，感情有更進一步的機會。工作上有新氣象，別太守舊；感情上有復合運。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會遇到狀況、或是解決不了的問題，暫時停滯。工作上有問題的話你會傾向放棄；感情事先放一邊了。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面不是很好，沒有好消息，或是沒有好轉。工作上狀況有點糟，人家不買單；感情上沒有變化，對方還是被動。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周除了感情方面各方面都不錯，有好消息傳來，或是好事頻頻。工作上狀況極佳；感情上愉快但小心是三角戀。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面要提升自我魅力，否則人家的興趣不高。工作上有點不順；感情上找對象是容易的，但不穩定。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周有好消息、好事，端看你要不要。工作上出現問題，有點不穩；感情上你可能會傾向放棄。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有點尬聊的感覺，要追求對方必須要更努力。工作上別人的興趣不高，多展現優勢；感情上很努力，也可能不太有回應。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面看來有機會，但是對方可能突然沒感覺，還有劈腿的跡象。工作上小心問題多；感情上不順可能是對方已經沒那個意思。
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