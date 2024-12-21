南韓「大咖們」潤娥、孔劉的「螢幕奶奶」金英玉今（21）日獲頒《SBS演技大賞》最佳貢獻獎，86歲的她一現身，全場大咖朴信惠、李荷妮等人通通起立，以尊敬的態度聽大前輩發表感言。
金英玉高中開始踏進南韓演藝圈，配音員、拍電視電影、主播都做過，演藝生涯超過60年，後期都是擔任夯劇的大咖們媽媽、奶奶角色，像是《歡迎來到王之國》潤娥祖母、《魷魚遊戲》李政宰媽媽、《她的私生活》朴敏英奶奶、《咖啡王子1號店》孔劉奶奶等等，是韓劇迷最熟戲的「國民奶奶」。
金英玉今年有參演SBS的《來自地獄的法官》，劇中飾演滿嘴髒話、撿垃圾的獨居老人「吳美子」，同時也是天使的化身，所以獲頒今年的《SBS演技大賞》最佳貢獻獎，她以一身聖誕裝扮從舞台後台現身，台下一線演員、後輩們看到金英玉，紛紛起立，沒有一位敢坐著，靜靜聆聽前輩的感言。
金英玉上台表示：「我是演員金英玉。今天把我叫到這個舞台上，不是因為這個獎的意義，更像是為了讓我看到這些閃閃發亮、年輕的後輩們而給我送上的一份禮物。導演也是，我真的非常感謝，不過，我演的不是《來自地獄的法官》，而是《來自地獄的天使》。那時候真的非常感謝我們的朴珍杓，他真的很辛苦，導演讓大家非常驚訝，每一集都清楚的展現了善惡有報的故事，看到這樣的製作，我感到非常欽佩。有許多演員和我們的工作人員都非常努力合作，從4月一直到接近9月，我們花了很長的時間拍攝，在這段時間裡，大家都互相關心、認真合作，才有了這樣的好作品。這個獎就作為對這一切的認可結果，至於我個人，大家總說我是一個榜樣、是模範，真的是這樣嗎？那是因為我能夠這麼長時間的堅持下來、四處活動，大家才給予了我這樣的讚譽，對此我感到非常榮幸。所以，這可能算是一句祝福，也可能是一句玩笑話，希望你們也能像我一樣，活到百歲世代好嗎？希望大家能夠健康，並在各個領域展現自己的才能，真的希望你們能做到像我一樣！雖然這個年末有些朦朧不清，但我希望明年，不管是觀眾朋友還是我們的後輩們，都能擁有美好、幸福的一年，謝謝大家！」
《SBS演技大賞》介紹
該典禮是韓國SBS電視台自1992年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、助演獎、男&女新人獎、最佳出演獎等等。
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）
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金英玉今年有參演SBS的《來自地獄的法官》，劇中飾演滿嘴髒話、撿垃圾的獨居老人「吳美子」，同時也是天使的化身，所以獲頒今年的《SBS演技大賞》最佳貢獻獎，她以一身聖誕裝扮從舞台後台現身，台下一線演員、後輩們看到金英玉，紛紛起立，沒有一位敢坐著，靜靜聆聽前輩的感言。
金英玉上台表示：「我是演員金英玉。今天把我叫到這個舞台上，不是因為這個獎的意義，更像是為了讓我看到這些閃閃發亮、年輕的後輩們而給我送上的一份禮物。導演也是，我真的非常感謝，不過，我演的不是《來自地獄的法官》，而是《來自地獄的天使》。那時候真的非常感謝我們的朴珍杓，他真的很辛苦，導演讓大家非常驚訝，每一集都清楚的展現了善惡有報的故事，看到這樣的製作，我感到非常欽佩。有許多演員和我們的工作人員都非常努力合作，從4月一直到接近9月，我們花了很長的時間拍攝，在這段時間裡，大家都互相關心、認真合作，才有了這樣的好作品。這個獎就作為對這一切的認可結果，至於我個人，大家總說我是一個榜樣、是模範，真的是這樣嗎？那是因為我能夠這麼長時間的堅持下來、四處活動，大家才給予了我這樣的讚譽，對此我感到非常榮幸。所以，這可能算是一句祝福，也可能是一句玩笑話，希望你們也能像我一樣，活到百歲世代好嗎？希望大家能夠健康，並在各個領域展現自己的才能，真的希望你們能做到像我一樣！雖然這個年末有些朦朧不清，但我希望明年，不管是觀眾朋友還是我們的後輩們，都能擁有美好、幸福的一年，謝謝大家！」
《SBS演技大賞》介紹
該典禮是韓國SBS電視台自1992年起舉辦的年度「自家戲劇」頒獎典禮，獎項包含：大獎、男&女最優秀演技獎、男&女優秀演技獎、助演獎、男&女新人獎、最佳出演獎等等。
今年的《SBS演技大賞》由主持人由申東燁、金惠奫、苞娜等3人擔任，這也是申東燁自2017年以來連續8次主持該頒獎典禮，刷新去年創下的最長連續主持紀錄。事實上，演技大賞的主持人，幾乎是由當年播出或次年即將播出的電視劇演員擔任，所以金惠奫和苞娜分別確定出演2025年播出的SBS電視劇《雖然從今天開始是人類》和《歸宮》，這也是2人出道以來首次擔任演技大賞的主持人。
第31屆《SBS演技大賞》（2024）收看資訊
主持人：申東燁、金惠奫、苞娜（金智妍）
典禮時間：2024年12月21日（六）19：35（台灣時間）
典禮地點：SBS上岩Prism Tower
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve（重播）