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打拳賽還在抱怨裁判不公輸不起嗎？沙烏地阿拉伯21日舉辦的重量級拳王賽事中，將首度引入AI評審來評分，掀起議論。根據EUROSPORT報導，在沙烏地阿拉伯利雅得21日將舉行一場萬眾矚目的重量級拳擊賽，是由英國拳王福瑞（Tyson Fury）與烏克蘭拳王烏斯克（Oleksandr Usyk）之間的賽事較量，值得注意的是這場比賽除了三名常規裁判之外，還有一名特別的第四名裁判，是AI機器裁判員。這是兩人自今年五月以來又一次對決，在五月的拳賽中，烏克蘭拳王烏斯克戰勝了英國拳王福瑞，終結後者的不敗神話。報導提到，這是有史以來第一次由人工智慧裁判來進行拳賽評分，沙烏地阿拉伯娛樂產業發展主席阿拉西赫（Turki Alalshikh）在社群平台X上公布了這一項全新措施，並強調這不會有任何偏見以及人為錯誤的影響。這項開創性的實驗也不會影響官方結果，將於 12 月 21 日在本世紀最大的一場比賽中首次亮相，呼籲觀眾不要錯過準備發生的歷史。然而，阿拉西赫沒有透露是由哪家AI公司來開發和操作這台AI評審，也沒有透露 AI 分數是否會逐輪公佈或在主賽事結束之前保密。事實上，在此之前，UFC負責人懷特(Dana White)近期曾宣稱，他計劃使用人工智慧來製定 UFC的官方排名，甚至聯繫了Meta創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)談及相關作法。