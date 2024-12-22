《拳上2024》昨（21）晚開打，「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓為主秀嘉賓，雙方在壓軸登場，激烈大戰6回合後，評審以比分59:55，宣布蹦闆擊敗統神，氣得統神受訪時吐罵「這是一個不公平的比賽！」對此，PTT網友認為，無論比分為何，統神在這次《拳上》賺了健康，還賺了出場費，直呼「統神這樣已經算贏了吧？」
有網友在PTT發文，以「統神能撐到這樣已經能算贏了吧」為題，表示「統神比Toyz強多了，撐完整個6回合」，他不僅減肥賺了健康，還賺了出場費，「不管分數如何，統神這樣已經算贏了吧？」
對此，網友們紛紛留言，「這把真的好看」、「減肥、拿錢、再扁人，賺爛」、「贏得健康，可以啦」。也有人分析，「統神體力超猛，但明顯策略錯誤，分數太吃虧了」、「拳套幾乎差一倍重量，要打分數也很難」、「後面統神就一直面接拳」。
蹦闆與統神雙方大戰6回合，第一回合在鈴響後就立即貼近互相暴打，接著統神在第二三回使用重拳進攻，但在四五回合體力下滑，蹦闆則持續在防守與出拳間切換，最終6回合結束，評審以比分59:55，判定蹦闆擊敗統神。
對此，統神在受訪時怒罵：「這是一個不公平的比賽！笑死人，我有退嗎？他剛剛打我，我有退嗎？你們裁判怎麼判的啊？被我打到流鼻血的贏喔？有沒有邏輯啊！」
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對此，網友們紛紛留言，「這把真的好看」、「減肥、拿錢、再扁人，賺爛」、「贏得健康，可以啦」。也有人分析，「統神體力超猛，但明顯策略錯誤，分數太吃虧了」、「拳套幾乎差一倍重量，要打分數也很難」、「後面統神就一直面接拳」。
蹦闆與統神雙方大戰6回合，第一回合在鈴響後就立即貼近互相暴打，接著統神在第二三回使用重拳進攻，但在四五回合體力下滑，蹦闆則持續在防守與出拳間切換，最終6回合結束，評審以比分59:55，判定蹦闆擊敗統神。
對此，統神在受訪時怒罵：「這是一個不公平的比賽！笑死人，我有退嗎？他剛剛打我，我有退嗎？你們裁判怎麼判的啊？被我打到流鼻血的贏喔？有沒有邏輯啊！」
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