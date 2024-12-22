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▲統神與蹦闆在結束《拳上2024》後，意外在後台引爆衝突，統神也向警方解釋事發經過。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓今（21）晚開打，統神與蹦闆在大戰6回合後，稍早比賽分出勝負，評審以比分59:55，宣布蹦闆擊敗統神。賽後情況很混亂，統神直言判決不公平，但被問到是否要和蹦闆再打一場時，他也直言自己不想再打了。統神賽後直言判決不公平，雙方人馬在新聞發佈會的房間前發生衝突，他本人也分享自己覺得難以接受的原因，「裁判是專業的，我們一定尊重專業，但我們只是想知道怎麼判的，可能覺得我挨的拳比較多，但他體重比較輕阿，胖子的優勢就是抗打擊嘛，我被打但我沒有退啊！希望他們能夠提出判斷依據，如果是因為挨拳多，我真的不能接受。」雖然覺得判決不公平，但是統神賽後直言自己不會再和蹦闆打，他也親自說明原因：「不要啦，怎麼打得贏？拳套盎司也要讓，吃太多也判輸，要怎麼贏？我不會再找他打了。」而蹦闆則是對此回應，「不爽明年再打一次」，但也笑說自己未來絕對不會再繼續出場比賽了，「會把拳擊當成一種運動」，但打比賽真的太累了，自己以後還是專心在工作上就好。談到今天的比賽策略，蹦闆說對方力量比較大，畢竟兩人再體重上有所差距，「我場上的策略就是扛下前兩回合，不要全部（分數）被他拿走，後面我會占優勢。」