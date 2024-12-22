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▲統神認為自己並沒有不接受輸的結果，只是想瞭解評審判斷勝負的依據。（圖／記者李政龍攝）

「亞洲統神」張嘉航今（21）日晚間在小巨蛋與蹦闆呂育銓進行《拳上2024》，最終蹦闆以59:55擊敗統神，想不到雙方陣營在後台爆發衝突，甚至引起警方關注，統神稱自己賽後詢問主辦方有關拳賽勝負問題時，突然遭蹦闆人馬怒嗆，還有人攻擊他頭部，怒吼「可以把這些8+9趕出去嗎！」《拳上2024》統神和蹦闆比賽結束後，蹦闆先進行媒體聯訪，統神準備接續訪問時，雙方人馬在小巨蛋後台相遇，想不到卻突然傳出許多人在叫囂的吵雜聲，記者們走近一看才發現統神被擠在人群中，主辦方工作人員不斷在架開雙方。由於發生衝突，警方第一時間到場關切，統神向警方表示，剛開始自己只是在後台詢問主辦方比賽結果是否有黑箱，沒想到一票身穿黑衣的蹦闆人馬迎面而不斷嗆「賴皮！」統神則回吼「他X的！誰賴皮啊，你在講誰賴皮？」隨後黑衣人群起而上攻擊統神頭部，而統神妻子003也向警方表示「剛剛情況在後台吧，大家都打起來了，真的蠻危險的。」針對賴皮的話題，統神則指出：「我有說我沒輸嗎？我只是問有沒有黑箱，我覺得這算是合理的。以我的角度來說，我體重跟他差很多，剛剛蹦闆被我打到無法出手，我每一拳都要有還擊，不能理解裁判判我說。我也沒我說輸，結果他們就罵我賴皮。」