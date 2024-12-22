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▲張娜拉感言講到一半，一度說不下去。（圖／翻攝SBS）

SBS戲劇《好搭檔》甫開播就因為池承炫背叛張娜拉、跟韓材利搞外遇的八點檔劇情而受到討論，收視率也節節攀升，女主角張娜拉就憑藉該作品，獲頒2024年《SBS演技大賞》的大賞，她不敢置信的走上台，感言說到一半講不下去，發抖落淚的畫面動容全場，但張娜拉仍不忘感謝家人、老公與粉絲。張娜拉上台表示：「覺得我人生中所有的奇蹟似乎都在SBS發生了，謝謝大家。還有，正如《好搭檔》這個名字所表達的那樣，我遇到了非常好的夥伴們，才有幸觸碰到這個獎項，真的非常感謝。感謝我們的崔唯娜編劇、金佳藍導演，還有讓我能夠放心投入演戲的攝影導演，以及所有工作人員們。感謝我們的准韓、志勳以及小演員Yuna，特別感謝我們劇的支柱，也是我的支柱南志鉉，因為有南志鉉，我才能做到這麼多事，她不僅是我的福星，也是我們劇的福星。」張娜拉說著說著哽咽落淚一度捂臉說不下去，喘息一段時間後再表示：「其實因為沒有準備好，如果漏掉誰，真的很抱歉，我要感謝我的朋友們。我覺得我的朋友、姐姐們、妹妹們基本上是把我撫養大的，感謝我的媽媽，還有我視為榜樣的爸爸、一直支持我的哥哥和嫂子，以及我在安山尊敬和愛戴的婆婆與小姑，真的非常感謝你們。」她也不忘提到摯愛老公，「無論我呈現什麼樣子都喜歡我的丈夫，還有經常參與拍攝的工作人員，我真的非常愛你們。」張娜拉覺得漫長的歲月中，有粉絲的支持，她才意識到當上演員後，被陌生人喜歡、被不認識的人看自己演戲，是一件多麼不可思議的奇蹟，「年紀越大，我越是感到感激，也覺得很抱歉沒有更早意識到這一點，謝謝各位觀眾朋友，無論你們喜歡還是不喜歡，只要你們觀看了我們的劇，我都非常感激，我會繼續努力，成為一個讓人好奇的演員，真的真的感謝大家」。