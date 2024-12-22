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▲統神表示，身穿黑衣的蹦闆人馬在《拳上》後台不斷攻擊他的頭部。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫，針對統神與蹦闆的衝突事件做出回應。（圖／記者張志浩攝）

《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在結束比賽後，雙方人馬爆發激烈的言語和肢體衝突，統神控訴蹦闆方的黑衣人不斷攻擊他的頭部，對此《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫回應，目前調閱監視器，確實有掌握到幾個攻擊統神的黑衣人，後續資料將交由警方接手處理，《拳上》全力配合。針對《拳上》的後台衝突，統神表示，剛開始自己只是在後台詢問主辦方比賽結果是否有黑箱，沒想到一票身穿黑衣的蹦闆人馬迎面而不斷嗆「賴皮！」統神則回吼「他X的！誰賴皮啊，你在講誰賴皮？」隨後黑衣人群起而上攻擊統神頭部，而統神妻子003也向警方表示「剛剛情況在後台吧，大家都打起來了，真的蠻危險的。」顏宥騫指出，「當時統神先是在後台詢問主裁判賽事結果，然後再跑來問我，情緒是比較激動一點，但就是碎嘴幾句，沒有硬要爭，講完就要去受訪，結果就聽到有黑衣人一直喊賴皮豬，統神可能也在氣頭上，就跟對方吵了起來，最後雙方有比較激烈的肢體接觸。」顏宥騫說明，出現在後台的黑衣人是蹦闆的朋友，「可以到後台的主要原因是，他們是蹦闆拳賽進場準備上擂台前，一起帶上舞台的成員，所以他們有工作證」。後續的處理，顏宥騫則表示，警方在衝突後立刻到場，目前已經調閱監視器，鎖定幾個有攻擊統神的人，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清，針對《拳上》的事件，主辦方將會謹慎檢討。