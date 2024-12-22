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▲《到我們為止》全美大賣，男女主角卻鬧不和，是今年最受矚目的影劇大八卦之一，而女主角布蕾克萊佛莉（右）控告男主角賈斯汀貝爾多尼性騷擾，且蓄意破壞她名譽，賈斯汀團隊反而罵她「可恥」。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈斯汀貝爾多尼特別聘請超強公關團隊幫他處理和新片女主角傳不和事件的風波，成功把焦點轉到對方身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蕾克萊佛莉（右）在《到我們為止》中，受到老公賈斯汀貝爾多尼（左）的家暴，戲外則是怒控對方性騷擾，又破壞她的名譽。（圖／摘自IMDb）

▲布蕾克萊佛莉（右）和《到我們為止》另一位男主角布蘭登史克勒納相處不差，做宣傳或是首映典禮都只和他站在一起，離賈斯汀貝爾多尼很遠。（圖／摘自IG）

▲布蕾克萊佛莉（右）和萊恩雷諾斯是好萊塢當紅票房夫妻，今年大出風頭。（圖／摘自IG）

以主演影集「花邊教主」走紅的女星布蕾克萊佛莉，和「死侍」萊恩雷諾斯的婚姻向來和諧美滿，兩人生了4個孩子，無論生活與事業上都是彼此的最佳拍檔，今年夏天更分別以《到我們為止》和《死侍與金鋼狼》各自創下億萬美元的賣座佳績，成為最風光的一對夫妻。然而布蕾克與《到》片中扮演她丈夫的賈斯汀貝爾多尼嚴重不和，賈斯汀被傳高明的公關團隊先發制人，將布蕾克塑造成「高傲」、「狂妄」的討厭形象。經過好幾個月的沉默，布蕾克終於對賈斯汀提告，稱他在拍片過程對她性騷擾，情況嚴重到必須開會、訂好規則才能繼續共事。《到我們為止》雖然在美國大熱賣，布蕾克和賈斯汀都還沒能享受到事業上的紅利，就已經先彼此廝殺到形象都受傷。賈斯汀身為男主角兼導演，又因為原著小說是他覺得適合搬上銀幕、力邀布蕾克合作，才能夠產生，所以他始終以該片最大功臣自居，但在首映會現場，只見布蕾克不是與老公萊恩曬恩愛，就是和其他演員互動，完全沒有跟賈斯汀同框，甚至連稍後的影片放映，兩人都是各自在不同映廳，很快被媒體覺察出不尋常。賈斯汀後來先出招，聘請在強尼戴普與前妻安柏赫德對簿公堂時的公關團隊，該團隊相當擅長散布一些訊息，慢慢扭轉公眾對敵對方的看法，強尼就是這樣一路壓著安柏打，可是他畢竟本來就比安柏大牌、粉絲眾多，賈斯汀的知名度和演藝圈地位完全和布蕾克沒得比，公關團隊於是利用另外的操作方式，把布蕾克貼上「高傲」的標籤，強化大眾對她過去在接受訪問時對媒體「毫無禮貌」的印象，因此輿論風向完全站在賈斯汀這一方，布蕾克被迫對外噤聲，在自己作品最賣座的時候，完全無法享受成功的果實。果然布蕾克也並不服氣，部署了幾個月後出招，而且一來就下重手。根據歐美媒體報導，她提出的法律文件上提出當時她和賈斯汀差點沒辦法再工作下去，直到開了會、談好幾點要求，片子才能順利拍完。這些要求包括，賈斯汀不能再給她看些女性的裸照或裸體影片、不准再對她提到他曾經看Ａ片成癮的情況、不可以在她和其他人面前再討論性經驗、不能再提及所有人的生殖器官，以及不可以再質疑布蕾克的體重。除了最後一點似乎暗示賈斯汀有可能用「肥胖」來羞辱布蕾克之外，其他各點都讓人聯想到賈斯汀恐怕曾對布蕾克有過各種各樣的性騷擾，讓她忍無可忍。裡面還有附加要求，包括不得已導演身分任意再加親熱戲，或是有口交動作、高潮表情之類的場面，一切要按照布蕾克早先讀過、認同的劇本來拍，她和其他演員也會同意殺青後按照原定計畫為該片做宣傳，不會惡意缺席。光只是這些簡述，就不能想像片子拍攝時的情況有多糟糕，以至於會鬧到彼此這麼的不愉快。對此，賈斯汀一方也不可能挨打，回應稱布蕾克「可恥」，居然想要抹黑他，轉移外界對她的抨擊，布蕾克則在控訴中提到賈斯汀的團隊運用網軍等手段來破壞她的形象。兩人都把矛頭指向對方，正式撕破臉，看來《到我們為止》也真的讓他們的合作到此為止，該片熱賣後因為原作還有出續集，外界好奇布蕾克與賈斯汀如此不和，續集還怎麼拍，現在看來非得換掉其中一個人不可了。至於彼此的大戰，現在才真的要正式開打，外界應該有很多熱鬧可瞧。