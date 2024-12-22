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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，本場比賽，政大在首節便以33：15建立優勢，第三節更是打出31：4的壓倒性攻勢，全場12名球員均有得分進帳，其中6人得分上雙，展現團隊深度與實力。大三主控宋昕澔再度全能發揮，三分球6投中3，攻下全隊最高的21分，另有9助攻、5籃板與2抄截，帶領球隊全面壓制高師。兩位外籍生莫斯塔發與盛岦同樣表現亮眼，分別交出12分、12籃板「雙十」和20分、9籃板的數據。此外，楊剴平12分、吳志鍇11分、馬駿颿10分，板凳球員也有穩定輸出。總教練陳子威賽後表示：「球員們在場上保持專注，這是我們能穩定輸出的關鍵。」政大目前以場均108.2分的火力在聯賽中遙遙領先，陳子威教練雖然多次強調「保持平常心」，但本季全勝封王與跨季50連勝的目標，已成為球隊上下共同的挑戰目標。核心球員宋昕澔與吳志鍇也坦言：「如有機會，肯定要挑戰最高榮耀。」政大下一場將移師健行科大體育館，對陣臺灣體大，有望達成開季11連勝與跨季37連勝的新隊史紀錄。若能以全勝姿態晉級八強複賽，政大將有機會直衝五連霸，為隊史再添輝煌。反觀高雄師大，本場雖全力應戰，但仍無法阻擋政大的猛烈攻勢，最終吞下跨階段5連敗，累計戰績2勝8敗。球隊表現中規中矩，江品諺攻下11分，施旻均則貢獻10分，但整體戰力仍需再提升。