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▲統神表示，身穿黑衣的蹦闆人馬在《拳上》後台不斷攻擊他的頭部。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀結束後，才進入到活動最高潮！「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在擂台上大戰過後，賽後雙方人馬又爆發激烈的言語和肢體衝突，統神被一名黑衣人攻擊頭部。對此《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫迅速處理、配合警察進行調查，也在個人社群網站上發文強調絕對「不會就這麼算了」。賽後，統神在進入新聞發布會時，突然和蹦闆人馬發生衝突，有一名黑衣男子跳起來重重地往他頭上打下去，雙方爆發衝突、拉扯，隨後警察也介入調查，記者會訪問到一半就被迫中止。顏宥騫賽後和記者說，監視器確定有拍到畫面，而且非常清楚，「有拿拐杖在揮的，但不確定有沒有打到，很多片段沒來得及看清楚。」但他強調，目前已經調閱監視器，鎖定幾個有攻擊統神的人，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清。賽後也在個人IG上發文寫道，「有夠鬧的我真的無言，結束我想喝酒打什麼架，活動延遲還要被罰超時費30幾萬，X。」但隨後也霸氣表示：「但公司同事被打到了，我不會就這麼算了。」