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▲《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在結束比賽後，雙方人馬爆發激烈的言語和肢體衝突。（圖／記者李政龍攝）

▲統神與蹦闆在結束《拳上2024》後，意外在後台引爆衝突，統神也向警方解釋事發經過。（圖／記者李政龍攝）

「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》劃下句點，雙方打滿6回合，最終蹦闆由擊敗統神，不過賽後統神卻和蹦闆人馬發生肢體衝突，冷靜過後，統神深夜在臉書發文表示，「，結果沒想到在去接受記者採訪的路上，經過蹦闆的休息室，就被嗆聲三字經辱罵還被攻擊後腦勺。」統神接著寫道，「今天我已經說了，我願賭服輸，錢我會給蹦闆，沒有必要再去做挑釁的言論 更甚者攻擊別人，。」深夜貼文一出立刻湧入萬人按讚留言，網友們紛紛力挺統神，「支持阿航，那群人真的有夠誇張的」、「豬豬寶貝，你是今晚最拉風的男人」、「能用那麼重的拳套打成這樣子真的很佩服，何況還有搖閃，反擊拳，真的很有料」、「永遠愛豬豬寶貝，真的不要贏了比賽輸了風度。」回顧《拳上》賽後衝突，統神表示，剛開始自己只是在後台詢問主辦方比賽結果是否有黑箱，沒想到一票身穿黑衣的蹦闆人馬迎面而不斷嗆「賴皮！」統神則回吼「他X的！誰賴皮啊，你在講誰賴皮？」隨後黑衣人群起而上攻擊統神頭部，統神妻子003也向警方表示「剛剛情況在後台吧，大家都打起來了，真的蠻危險的。」《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫則回應，出現在後台的黑衣人是蹦闆的朋友，「可以到後台的主要原因是，他們是蹦闆拳賽進場準備上擂台前，一起帶上舞台的成員，所以他們有工作證」。後續的處理，顏宥騫則表示，警方在衝突後立刻到場，目前已經調閱監視器，鎖定幾個有攻擊統神的人，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清，針對《拳上》的事件，主辦方將會謹慎檢討。