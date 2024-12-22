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▲在張惠妹所拍攝的〈真實〉MV中，可以看到除了中文歌詞外，歌曲編排都出自韓國歌手Kim Hyun Sung。（圖／Timeless Music YouTube）

歌壇天后張惠妹昨（21）日終於實現心願，成為繼周杰倫後攻下大巨蛋的第2人，更為歌迷帶來許多經典慢歌〈聽海〉、〈真實〉、〈剪愛〉等，還有不可錯過的許多超嗨快歌。其中KTV必點的失戀神曲〈真實〉其實並非由張惠妹原唱，而是改編一名韓國歌手Kim Hyun Sung的作品，而原曲也讓網友聽完後直呼封神。張惠妹用其具有爆發力的嗓音當作特人特色，後期漸漸轉戰抒情慢歌，沒想到大受好評，也造就了許多經典，而其中張惠妹的第9張專輯〈真實〉中的同名主打歌，也替她拿下當年的金曲獎歌后殊榮。但事實上，〈真實〉的原唱並非是張惠妹，而是改編自韓國歌手Kim Hyun Sung的歌曲〈소원 〉，據悉，Kim Hyun Sung因MBC音樂節目奪冠而出道，其中在〈소원 〉的表現更是讓人眼睛為之一亮，輕柔又具備辨識度的嗓音，讓該首歌曲更加扣人心弦。〈真實〉主要歌詞是「心痛比快樂更真實，愛為何這樣的諷刺，我忘了這是第幾次，一見你就無法堅持」，大意為1個人在發現愛人的心早已不在自己身上後，因為怕失去對方而不敢質問，最後選擇等待對方回頭，儘管有非常多的疑問，卻也悲觀的認為知道了又如何。而歌詞中最令人傷心欲絕的段落，莫過於「原來容忍不需要天份，只要愛錯一個人」，揭露世人在面對愛人時往往會選擇包容、忍耐，不過這些委屈和眼淚，其實不需要特別學習，更不需要天份，只要愛錯人時，就能無師自通的無奈，而張惠妹也利用自己渾厚的好歌喉，將該首歌曲重新演繹，也讓歌曲自2014年至今，都是KTV年年霸榜得必播曲目。