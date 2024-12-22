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▲雷霆當家球星Shai Gilgeous-Alexander。（圖／美聯社／達志影像）

Nikola Jokic：2.10，穩居榜首。 Shai Gilgeous-Alexander：3.50，緊隨其後。 Giannis Antetokounmpo：6.00，是東區最強的挑戰者。 Luka Doncic：8.50，憑藉全面進攻能力繼續追逐。 Jayson Tatum：26.00，領銜塞爾提克隊成為潛在競爭者。

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25賽季NBA MVP競爭進入白熱化，奧克拉荷馬雷霆一哥Shai Gilgeous-Alexander和達拉斯獨行俠Luka Doncic是Jokic的主要競爭者。Gilgeous-Alexander 本賽季的表現大放異彩，而 Doncic 則以全能的進攻能力持續證明自己的價值。此外，東區的明星球員也毫不示弱，密爾瓦基公鹿隊的Giannis Antetokounmpo和波士頓塞爾提克隊的Jayson Tatum，本季同樣表現搶眼，成為MVP討論中的重要角色。過去的MVP得主如Kevin Durant、Stephen Curry和James Harden依然在名單中，但他們目前被視為競爭中的「黑馬」。他們需要更多關鍵表現來重新奪回主導權。而明尼蘇達灰狼隊的Anthony Edwards、克里夫蘭騎士隊的Donovan Mitchell以及紐約尼克隊的Jalen Brunson等年輕球員，則正在努力爭奪他們的首座MVP，展現聯盟的新生代力量。