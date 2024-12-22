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▲統神表示，身穿黑衣的蹦闆人馬在《拳上》後台不斷攻擊他的頭部。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》在小巨蛋開打，最終「蹦闆」呂育銓以比分優勢擊敗「亞洲統神」張嘉航，評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》劃下句點，雙方打滿6回合，最終蹦闆由擊敗統神，不過賽後統神卻和蹦闆人馬發生肢體衝突，回顧《拳上》賽後衝突，統神表示，剛開始自己只是在後台詢問主辦方比賽結果是否有黑箱，隨後黑衣人群起而上攻擊、圍剿統神。蹦闆深夜也在FB、Threads等社群發文致歉，表示「，這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。」蹦闆提到，「。我有責任道歉和給予統神和社會大眾，所有到問題都會請警方調查清楚，給統神和社會大眾一個交代。」至於統神則在《拳上》結束2個多小時後就聲明「今天我已經說了，我願賭服輸，錢我會給蹦闆，沒有必要再去做挑釁的言論 更甚者攻擊別人，。」《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫則指出，，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清，針對《拳上》的事件，主辦方將會謹慎檢討。