「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》劃下句點，雙方打滿6回合，最終蹦闆由擊敗統神，不過賽後統神卻和蹦闆人馬發生肢體衝突，統神表示會對做出攻擊行為的人員提告，蹦闆深夜也在各大社群發文致歉，並表示會給統神、社會大眾一個交代。
回顧《拳上》賽後衝突，統神表示，剛開始自己只是在後台詢問主辦方比賽結果是否有黑箱，沒想到一票身穿黑衣的蹦闆人馬迎面而不斷嗆「賴皮！」統神則回吼「他X的！誰賴皮啊，你在講誰賴皮？」隨後黑衣人群起而上攻擊、圍剿統神。
蹦闆深夜也在FB、Threads等社群發文致歉，表示「統神在場外發生的事情，我非常抱歉，這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。」
蹦闆提到，「這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事，發生事情的時候我在休息室，沒有即時制止這總事情發生是我過錯。我有責任道歉和給予統神和社會大眾，所有到問題都會請警方調查清楚，給統神和社會大眾一個交代。」
至於統神則在《拳上》結束2個多小時後就聲明「今天我已經說了，我願賭服輸，錢我會給蹦闆，沒有必要再去做挑釁的言論 更甚者攻擊別人，因為我是拳擊外行人，所以我對裁判的評分有意見，是我個人的質疑，我真的不明白到底蹦闆的那些工作人員，有什麼好因為這個原因辱罵動手攻擊別人，這件事情就到此為止，動手的人我會提告。」
《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫則指出，警方在衝突後立刻到場並調閱監視器，鎖定幾個有攻擊統神的人，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清，針對《拳上》的事件，主辦方將會謹慎檢討。
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蹦闆深夜也在FB、Threads等社群發文致歉，表示「統神在場外發生的事情，我非常抱歉，這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。」
蹦闆提到，「這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事，發生事情的時候我在休息室，沒有即時制止這總事情發生是我過錯。我有責任道歉和給予統神和社會大眾，所有到問題都會請警方調查清楚，給統神和社會大眾一個交代。」
至於統神則在《拳上》結束2個多小時後就聲明「今天我已經說了，我願賭服輸，錢我會給蹦闆，沒有必要再去做挑釁的言論 更甚者攻擊別人，因為我是拳擊外行人，所以我對裁判的評分有意見，是我個人的質疑，我真的不明白到底蹦闆的那些工作人員，有什麼好因為這個原因辱罵動手攻擊別人，這件事情就到此為止，動手的人我會提告。」
《拳上》主辦方、鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫則指出，警方在衝突後立刻到場並調閱監視器，鎖定幾個有攻擊統神的人，不過所有相關資料都還需要警方處理、釐清，針對《拳上》的事件，主辦方將會謹慎檢討。
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