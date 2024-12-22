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美國總統當選人川普在總統大選中獲得勝利之後，風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，例如納斯達克綜合指數先前漲破2萬點，比特幣一度觸及10.8萬美元。不過有華爾街資產專家則示警，已嗅到市況盛極將轉衰的味道。金融洞察《Financial Insyghts》主筆艾華特（Peter Atwater）形容，目前在市場上可以看到「巨大的報復式交易」，投資人宛若被無罪開釋的被告一樣，在被證明沒有犯錯之後，放膽進場大買特買。他指出，這種被稱為動物本能的市場情緒並非在選舉結果公佈時突然出現，而是在選舉過後被釋放，川普重返白宮帶來的減稅和鬆綁監管利多題材炒熱資產行情，最明顯的莫過於加密幣。艾華特表示，從11月5日大選投票日到1月20日就職日，這罐期間給予投資人想像空間，「就像是一群運動博彩者在一場大比賽前聚在一起，他們互相討論並幻想比賽將如何進行，這種情緒完全不受約束。」這群「市場賭客」因覺得自己的觀點證明無誤，因此駁斥任何與他們樂觀情緒相悖的反對意見。但艾華特指出，川普2.0政策不論是調降稅率或放鬆監管，是否落實都還是變數，「投資者想像著這些槓桿會被啟動，還認為它們會同時被極端程度地啟用。」但此刻的市場價格已經完全反映那些潛在利多艾華特以電動車做比喻，表示「展示概念車和車輛圖片非常容易，但製造電動車卻要困難得多。」而如今這些車輛被製造出來了，銷售卻面臨挑戰。他認為，「我們現在正處於市場的『現實前階段』。」艾華特曾經歷2008年至2009年那波金融危機，自此後開始熱衷研究投資人信心對市場行情產生的影響。艾華特表示，「當信心高昂時，投資者會接受抽象概念，而在市場低潮時，人們就會專注於具體且貼近的事物，這也是為什麼我們會把現金藏在床墊下。我們可以從中看到長期以來一致的行為模式。」其中一個抽象概念的例子就是次貸危機中惡名昭彰的「雙層擔保債務憑證（CDO squared）」產品，這也是釀成後來金融海嘯災難的要素。擔保債務憑證（CDOs）把房貸切割成許多部分，風險層層遞增；而雙層擔保債務憑證產品則是把別的CDOs包裹起來，成更為不透明的風險組合，最終導致了危機的爆發。據艾華特觀察，如今這種「滿足群眾」的抽象概念產品盛況再起，例如許多槓桿型ETF如雨後春筍冒出，利用槓桿和股票結合，來提高風險與潛在收益，而非透過多元化來分散投資、降低風險。艾華特形容，「在市場達到巔峰時，華爾街總是像情境喜劇《我愛露西》（I Love Lucy）裡的那種糖果旋轉台，把盡可能多的各式產品擺上迴轉輸送帶讓顧客嚐到飽。」他也指出另一個例子，「迷因加密幣」（meme cryptocoins）層出不窮。這種毫無價值的貨幣已被通稱為「屎幣」（shitcoin）。最新的一個例子是「屁幣」（fartcoin）。這些迷因幣不僅存在，市值還飆高，艾華特引用投資研究機構Hedgeye的資料，屁幣總市值截至上周四為止已達到5.6484億美元，高於38%的美國上市公司市值。如今，有一部分美國人將股票交易視為娛樂，同時也期望從中獲利。近來「華爾街日報」就指出，許多年輕男性正在投機迷因股票，同時也熱衷於體育賭博。也難怪羅賓漢市場執行長泰內夫（Vlad Tenev）本月初表示，目前正在考慮拓展至體育博彩業務時，且不令外界感到意外。如今的狀況是否像花旗集團前執行長普林斯2007年中（金融危機成形的前一刻）所宣稱的「音樂還在響，我們就得繼續跳舞」的狀態？艾華特認為，有別於金融海嘯或達康泡沫爆破，當前的情況更像是一場「狂歡派對」，這將目前的市場區別於金融危機或網路泡沫破裂，更近似於1999年，也就是那斯達克2000年漲到頂的前夕。艾華特表示，他已小幅放空比特幣以及景順QQQ ETF，這檔ETF追蹤那斯達克100非金融股且聚焦巨型科技股。此外，他還持有做多玉米和天然氣價格的部位。他表示，這種策略就是做多「有形實體」資產，並放空市場做頭時傾巢而出的「高度抽象」產品。他也示警，現在市場行情節節高漲，但屁幣就算是香的，仍可能像「無聲但致命」的警告信號。