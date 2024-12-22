美國總統當選人川普在總統大選中獲得勝利之後，風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，例如納斯達克綜合指數先前漲破2萬點，比特幣一度觸及10.8萬美元。不過有華爾街資產專家則示警，已嗅到市況盛極將轉衰的味道。
報復式投機熱潮湧現
金融洞察《Financial Insyghts》主筆艾華特（Peter Atwater）形容，目前在市場上可以看到「巨大的報復式交易」，投資人宛若被無罪開釋的被告一樣，在被證明沒有犯錯之後，放膽進場大買特買。他指出，這種被稱為動物本能的市場情緒並非在選舉結果公佈時突然出現，而是在選舉過後被釋放，川普重返白宮帶來的減稅和鬆綁監管利多題材炒熱資產行情，最明顯的莫過於加密幣。
艾華特表示，從11月5日大選投票日到1月20日就職日，這罐期間給予投資人想像空間，「就像是一群運動博彩者在一場大比賽前聚在一起，他們互相討論並幻想比賽將如何進行，這種情緒完全不受約束。」
這群「市場賭客」因覺得自己的觀點證明無誤，因此駁斥任何與他們樂觀情緒相悖的反對意見。但艾華特指出，川普2.0政策不論是調降稅率或放鬆監管，是否落實都還是變數，「投資者想像著這些槓桿會被啟動，還認為它們會同時被極端程度地啟用。」但此刻的市場價格已經完全反映那些潛在利多
艾華特以電動車做比喻，表示「展示概念車和車輛圖片非常容易，但製造電動車卻要困難得多。」而如今這些車輛被製造出來了，銷售卻面臨挑戰。他認為，「我們現在正處於市場的『現實前階段』。」
槓桿型ETF、迷因幣當道
艾華特曾經歷2008年至2009年那波金融危機，自此後開始熱衷研究投資人信心對市場行情產生的影響。艾華特表示，「當信心高昂時，投資者會接受抽象概念，而在市場低潮時，人們就會專注於具體且貼近的事物，這也是為什麼我們會把現金藏在床墊下。我們可以從中看到長期以來一致的行為模式。」
其中一個抽象概念的例子就是次貸危機中惡名昭彰的「雙層擔保債務憑證（CDO squared）」產品，這也是釀成後來金融海嘯災難的要素。擔保債務憑證（CDOs）把房貸切割成許多部分，風險層層遞增；而雙層擔保債務憑證產品則是把別的CDOs包裹起來，成更為不透明的風險組合，最終導致了危機的爆發。
據艾華特觀察，如今這種「滿足群眾」的抽象概念產品盛況再起，例如許多槓桿型ETF如雨後春筍冒出，利用槓桿和股票結合，來提高風險與潛在收益，而非透過多元化來分散投資、降低風險。艾華特形容，「在市場達到巔峰時，華爾街總是像情境喜劇《我愛露西》（I Love Lucy）裡的那種糖果旋轉台，把盡可能多的各式產品擺上迴轉輸送帶讓顧客嚐到飽。」
他也指出另一個例子，「迷因加密幣」（meme cryptocoins）層出不窮。這種毫無價值的貨幣已被通稱為「屎幣」（shitcoin）。最新的一個例子是「屁幣」（fartcoin）。這些迷因幣不僅存在，市值還飆高，艾華特引用投資研究機構Hedgeye的資料，屁幣總市值截至上周四為止已達到5.6484億美元，高於38%的美國上市公司市值。
投機泡沫如1999年
如今，有一部分美國人將股票交易視為娛樂，同時也期望從中獲利。近來「華爾街日報」就指出，許多年輕男性正在投機迷因股票，同時也熱衷於體育賭博。也難怪羅賓漢市場執行長泰內夫（Vlad Tenev）本月初表示，目前正在考慮拓展至體育博彩業務時，且不令外界感到意外。
如今的狀況是否像花旗集團前執行長普林斯2007年中（金融危機成形的前一刻）所宣稱的「音樂還在響，我們就得繼續跳舞」的狀態？艾華特認為，有別於金融海嘯或達康泡沫爆破，當前的情況更像是一場「狂歡派對」，這將目前的市場區別於金融危機或網路泡沫破裂，更近似於1999年，也就是那斯達克2000年漲到頂的前夕。
艾華特表示，他已小幅放空比特幣以及景順QQQ ETF，這檔ETF追蹤那斯達克100非金融股且聚焦巨型科技股。此外，他還持有做多玉米和天然氣價格的部位。他表示，這種策略就是做多「有形實體」資產，並放空市場做頭時傾巢而出的「高度抽象」產品。
他也示警，現在市場行情節節高漲，但屁幣就算是香的，仍可能像「無聲但致命」的警告信號。
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金融洞察《Financial Insyghts》主筆艾華特（Peter Atwater）形容，目前在市場上可以看到「巨大的報復式交易」，投資人宛若被無罪開釋的被告一樣，在被證明沒有犯錯之後，放膽進場大買特買。他指出，這種被稱為動物本能的市場情緒並非在選舉結果公佈時突然出現，而是在選舉過後被釋放，川普重返白宮帶來的減稅和鬆綁監管利多題材炒熱資產行情，最明顯的莫過於加密幣。
艾華特表示，從11月5日大選投票日到1月20日就職日，這罐期間給予投資人想像空間，「就像是一群運動博彩者在一場大比賽前聚在一起，他們互相討論並幻想比賽將如何進行，這種情緒完全不受約束。」
這群「市場賭客」因覺得自己的觀點證明無誤，因此駁斥任何與他們樂觀情緒相悖的反對意見。但艾華特指出，川普2.0政策不論是調降稅率或放鬆監管，是否落實都還是變數，「投資者想像著這些槓桿會被啟動，還認為它們會同時被極端程度地啟用。」但此刻的市場價格已經完全反映那些潛在利多
艾華特以電動車做比喻，表示「展示概念車和車輛圖片非常容易，但製造電動車卻要困難得多。」而如今這些車輛被製造出來了，銷售卻面臨挑戰。他認為，「我們現在正處於市場的『現實前階段』。」
槓桿型ETF、迷因幣當道
艾華特曾經歷2008年至2009年那波金融危機，自此後開始熱衷研究投資人信心對市場行情產生的影響。艾華特表示，「當信心高昂時，投資者會接受抽象概念，而在市場低潮時，人們就會專注於具體且貼近的事物，這也是為什麼我們會把現金藏在床墊下。我們可以從中看到長期以來一致的行為模式。」
其中一個抽象概念的例子就是次貸危機中惡名昭彰的「雙層擔保債務憑證（CDO squared）」產品，這也是釀成後來金融海嘯災難的要素。擔保債務憑證（CDOs）把房貸切割成許多部分，風險層層遞增；而雙層擔保債務憑證產品則是把別的CDOs包裹起來，成更為不透明的風險組合，最終導致了危機的爆發。
據艾華特觀察，如今這種「滿足群眾」的抽象概念產品盛況再起，例如許多槓桿型ETF如雨後春筍冒出，利用槓桿和股票結合，來提高風險與潛在收益，而非透過多元化來分散投資、降低風險。艾華特形容，「在市場達到巔峰時，華爾街總是像情境喜劇《我愛露西》（I Love Lucy）裡的那種糖果旋轉台，把盡可能多的各式產品擺上迴轉輸送帶讓顧客嚐到飽。」
他也指出另一個例子，「迷因加密幣」（meme cryptocoins）層出不窮。這種毫無價值的貨幣已被通稱為「屎幣」（shitcoin）。最新的一個例子是「屁幣」（fartcoin）。這些迷因幣不僅存在，市值還飆高，艾華特引用投資研究機構Hedgeye的資料，屁幣總市值截至上周四為止已達到5.6484億美元，高於38%的美國上市公司市值。
投機泡沫如1999年
如今，有一部分美國人將股票交易視為娛樂，同時也期望從中獲利。近來「華爾街日報」就指出，許多年輕男性正在投機迷因股票，同時也熱衷於體育賭博。也難怪羅賓漢市場執行長泰內夫（Vlad Tenev）本月初表示，目前正在考慮拓展至體育博彩業務時，且不令外界感到意外。
如今的狀況是否像花旗集團前執行長普林斯2007年中（金融危機成形的前一刻）所宣稱的「音樂還在響，我們就得繼續跳舞」的狀態？艾華特認為，有別於金融海嘯或達康泡沫爆破，當前的情況更像是一場「狂歡派對」，這將目前的市場區別於金融危機或網路泡沫破裂，更近似於1999年，也就是那斯達克2000年漲到頂的前夕。
艾華特表示，他已小幅放空比特幣以及景順QQQ ETF，這檔ETF追蹤那斯達克100非金融股且聚焦巨型科技股。此外，他還持有做多玉米和天然氣價格的部位。他表示，這種策略就是做多「有形實體」資產，並放空市場做頭時傾巢而出的「高度抽象」產品。
他也示警，現在市場行情節節高漲，但屁幣就算是香的，仍可能像「無聲但致命」的警告信號。