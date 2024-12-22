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▲統神放話要提告（左），蹦闆則強調會配合調查給大眾一個交代（右）。（圖／統神臉書、蹦闆IG）

▲蹦闆道歉後，IG留言還是被網友灌爆負評。（圖／蹦闆IG）

▲統神（左）在後台與蹦闆人馬發生衝突，警方到場後他也親自解釋事發經過。（圖／記者李政龍攝）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》進行擂台對決，蹦闆獲勝後他的人馬卻在後台叫囂統神，甚至有人趁亂直接打統神的後腦杓，讓統神憤怒喊告。對此，蹦闆今日凌晨深夜發文道歉，並表示會給社會大眾及統神一個交代，但此舉並未獲得多少觀眾原諒，甚至還有不少人持續留言怒轟蹦闆：「有看過輸不起的，但還真的沒看過贏不起的」。統神凌晨在臉書發聲，表示他因質疑裁判標準，在後台經過蹦闆休息室時就遭蹦闆的人馬嗆聲，甚至飆罵三字經還動手打他後腦杓，統神不滿直呼：「我已經說了我願賭服輸，錢我會給蹦闆」，更強調對裁判有意見是他個人的質疑，不懂蹦闆的人為什麼要動手，這口氣統神吞不下去，也憤怒放話：「動手的人我會提告」。對此，蹦闆凌晨也出來道歉想滅火：「統神在場外發生的事情我非常抱歉」，他承認「黑衣人」與自己有關，但此事絕對不是他指使的：「我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。」蹦闆也強調會配合警方調查，給社會大眾和統神一個交代。不過蹦闆貼文曝光後，仍有不少網友留言留言怒轟他沒品、沒水準，「有看過輸不起的，但還真的沒看過贏不起的，連拳套的部份也要黑箱，10oz是女生在戴的，還要統神戴22，你要不要乾脆叫他不要用手跟你打」、「真心感到抱歉就把鬧事的人供出來」、｢贏了拳賽輸了人」、「你的名聲都被他們敗光了，朋友圈真的要慎選，有夠可悲，贏了還動手群毆，丟臉至極，後續如果處理不當，你事業跟人品都會被恥笑一輩子」。據悉，衝突發生當下統神正要走去接受記者採訪，卻因為兩幫人馬的衝突導致場面混亂，有「黑衣人」被拍到毆打統神後腦杓，最後是統神老婆003帶警察衝入後台鬧劇才被制止，警方表示後續會調閱監視器釐清打人的嫌犯到底是誰，記者會也因為這場風波草草收場。