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中國經濟低迷，失業率居高不下，而報考國家公務員的人數已創歷史新高。近日，天津市一政府單位進行公開招聘，其中一個職位需要招聘1名大學以上應屆畢業生從事糞便、油污掏挖養護工作，結果吸引了超過300人報考競爭，掀起熱烈討論之餘，更凸顯出中國青年求職嚴峻問題。綜合極目新聞、奔流新聞等媒體報導，天津市和平區政府官網11月29日發布公告，將招聘工作人員14名，據其招聘工作人員計畫表，其中有一項工作為參與一線排水設施「包括糞便、油污、污水外溢等）的掏挖養護，確保排水管網設施的正常運行；對排水工程改造、維修項目，進行全程跟進；能夠進行夜間施工及夏日的防汛工作；能夠承擔重體力工作。該工作的主管部門是天津市和平區住房和建設委員會，招聘部門是和平區排水管理所，該工作屬專技崗十二級及以下，招聘專業限制為土木工程、給排水科學與工程、水務工程等，招聘學歷要求大學本科及以上，要求應屆畢業生。報名於21日下午4時結束，天津市人才服務中心統計顯示，截至20日上午10時，該工作報考人數達326人，審核通過248人，成功繳費148人。此消息引發網友熱議，有網友對於「有249人報名去和平區掏大糞？」感到不可思議，也有網友評論稱「咱也不是說本科生不能去掏糞，但如果只是體力活的話，是不是學歷也不要設置這麼高啊，有啥意義啊？」、「學歷貶值，以及就業環境惡化，個人覺得，幹什麼都有可能。」、「這個職業沒問題吧，就算真掏糞又不丟人。只是那麼多人報名，競爭那麼激烈，才是挺悲哀的。」據第一財經報導，據中公教育統計，截至10月24日，2025國考報名總人數達325萬8274人，比去年同期增加逾34萬人，再度刷新歷史新高。但先前公布的2025中國國考公告顯示，今年招錄3萬9721人，平均82個人競爭一個職位。競爭最激烈的西藏，平均150人競爭1個職位。更引人關注的是，中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄1人，竟有1萬6702人報名，競爭比高達16702:1。