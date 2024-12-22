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旅居美國的中國導演孫耀寧（Yaoning Mike Sun）被控在2022年，為一名南加州市議員候選人助選期間，非法擔任中國政府代理人，在19日遭到逮捕。對此，日本資深媒體人矢板明夫提出質疑，並強調台灣需對中國干預保持高度警惕，並檢討司法機關的行動效率。矢板明夫在臉書上發文，提到了近來有關孫耀寧的新聞，「今天看到了一條發生在美國的新聞，有一些感想。」他引用新聞介紹，長期旅居美國的中國籍二胡演奏家、紀錄片導演孫耀寧因「非法擔任中國代理人」罪名在美國被捕，被指控與陳軍共謀，涉嫌干預2022年3月南加州市選舉，協助可能對中國有利的選舉結果，並試圖影響該政治人物在台灣檯面上的立場。矢板明夫提到，檢方已獲得一份孫耀寧受陳軍指示撰寫的報告，內容描述了援助親中市選舉的經過，以及孫耀寧和陳軍過去參與反台獨與反法輪功活動的情況。藉此向中國政府邀功，索求八萬美元（約260萬台幣）。孫和陳還在加州成立了「美中友誼促進協會」。孫還陪同該市議員在去年八月訪問過中國。對此，美國聯邦檢察官艾斯特拉達對媒體說，孫耀寧的行為令人深感憂慮「我們不能允許敵對的外國勢力插手我國的治理」。如果罪名成立，孫耀寧將面臨最高10年的刑期。矢板明夫表示自己看到這篇報導，心中出現了三個疑問。首先，矢板明夫指出，中國政府為了打壓台灣，不遺餘力地投入各種資源，介入了可以說是遠在天邊的，和台灣沒有什麼關係的南加州市議會選舉。那麼，近在眼前的，又可以決定台灣命運立法院選舉，中國能不介入嗎？第二，參加了幾場反對台獨的集會、阻止了美國的某個市議員的訪台等，只做這麼一點小事，就可以向中國政府申請八萬美元經費的話，那麼，阻擋預算、凍結人事、讓台灣政府停擺、修改法案癱瘓台灣的憲法法庭，立下這麼大的功勞，能向中國政府申請多少經費呢？最後，不僅僅是美國，最近，英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、比利時、荷蘭、波蘭、瑞典、新加坡等國，都先後傳出了對中國間諜或代理人繩之以法的案例。受中國滲透最嚴重的台灣，司法機關是不是也該提高一些工作效率了？