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▲統神與蹦闆在結束《拳上2024》後，意外在後台與蹦闆人馬爆發衝突，驚動警方到場了解事情經過。（圖／記者李政龍攝）

▲統神遭黑衣人言語挑釁後回嗆（左），接著雙方人馬爆發激烈衝突，黑衣人在限時動態寫下：「賴皮豬打你剛好」畫面被瘋傳。（圖/讀者提供）

▲《拳上2024》昨日晚間在小巨蛋開打，統神vs蹦闆的主秀，最終由蹦闆判定獲勝。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》昨（21）日在台北小巨蛋登場，不只現場觀眾擠滿，線上直播更破10幾萬，最終比賽判定由蹦闆獲勝，結果讓統神非常不服，認為評審評判沒有邏輯。然而在賽後，統神進入後台時，卻與一群黑衣人起衝突，甚至驚動警方到場。工作人員還原當時情況提到：「在比賽宣判結果、統神接受完主持人訪問心得後，不服氣的離開現場，接著離場準備進到記者室準備接受媒體採訪，到後台經過蹦闆休息室時，工作人員表示：「隨後統神被刺激之後才出來回嗆，然後就是媒體拍到那樣了，而工作人員也提供蹦闆一整群黑衣人當中的第一視角影片，只見該名黑衣人的帳號先是發了跟蹦闆的合影之後，接著就是與統神的衝突影片，接著一群黑衣人就開始大吼「我啦！怎樣啦」伴隨一連串三字經等語爆發衝突，而其中有黑衣人全程錄影，而對於自家人傳出和統神賽後爆發衝突，蹦闆深夜也發文表示：「統神在場外發生的事情，我非常抱歉，這場賽事已經結束了，