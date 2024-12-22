《拳上2024》昨（21）日在台北小巨蛋登場，不只現場觀眾擠滿，線上直播更破10幾萬，最終比賽判定由蹦闆獲勝，結果讓統神非常不服，認為評審評判沒有邏輯。然而在賽後，統神進入後台時，卻與一群黑衣人起衝突，甚至驚動警方到場。對此，《NOWnews》特別訪問到當天在場工作人員，他表示：「起因就是賽後蹦闆的人在統神經過時不斷出言罵統神，挑釁他，才會一發不可收拾」，甚至曝光黑衣人第一視角影片。
工作人員還原當時情況提到：「在比賽宣判結果、統神接受完主持人訪問心得後，不服氣的離開現場，接著離場準備進到記者室準備接受媒體採訪，到後台經過蹦闆休息室時，休息室外面早就有一堆蹦闆的人駐守在那裡，看見統神之後開始罵他『賴皮豬』，甚至是三字經問候」。
「那並不是從休息室傳出來，那群人早在外面故意要堵統神」工作人員表示：「隨後統神被刺激之後才出來回嗆，然後就是媒體拍到那樣了，但一開始即便那裡沒有媒體拍，蹦闆自己人也拍得很高興，就是故意要講那些話去看統神的反應，他們確實達到目的，但也害了蹦闆贏得不光彩。」
黑衣人第一視角流出！限時動態狂發被抓包
而工作人員也提供蹦闆一整群黑衣人當中的第一視角影片，只見該名黑衣人的帳號先是發了跟蹦闆的合影之後，接著就是與統神的衝突影片，當統神經過走廊時，手機早就已經在拍攝，接著就有人開始鼓譟「賴皮豬唷呼」搭配此起彼落的訕笑聲，統神原本已經通過走廊，氣不過後又回來嗆：「賴什麼皮啊？他X的誰在講話啊！」
接著一群黑衣人就開始大吼「我啦！怎樣啦」伴隨一連串三字經等語爆發衝突，而其中有黑衣人全程錄影，還在IG限時動態上寫下文案「暴走豬，想打第二回合」、「操X的，賴皮豬打你剛好」，完全把他們這些行為合理化，也讓蹦闆即便贏拳，也得面臨輿論的反噬。
蹦闆深夜發聲道歉！會給統神、大眾一個交代
而對於自家人傳出和統神賽後爆發衝突，蹦闆深夜也發文表示：「統神在場外發生的事情，我非常抱歉，這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事，這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。」
蹦闆說：「發生事情的時候我在休息室，沒有即時制止這種事情發生是我過錯，我有責任道歉和給予統神和社會大眾，所有的問題都會請警方調查清楚，會給統神和社會大眾一個交代。」統神則表示：「事情就到此為止，他會提告打他的人。」
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「那並不是從休息室傳出來，那群人早在外面故意要堵統神」工作人員表示：「隨後統神被刺激之後才出來回嗆，然後就是媒體拍到那樣了，但一開始即便那裡沒有媒體拍，蹦闆自己人也拍得很高興，就是故意要講那些話去看統神的反應，他們確實達到目的，但也害了蹦闆贏得不光彩。」
黑衣人第一視角流出！限時動態狂發被抓包
而工作人員也提供蹦闆一整群黑衣人當中的第一視角影片，只見該名黑衣人的帳號先是發了跟蹦闆的合影之後，接著就是與統神的衝突影片，當統神經過走廊時，手機早就已經在拍攝，接著就有人開始鼓譟「賴皮豬唷呼」搭配此起彼落的訕笑聲，統神原本已經通過走廊，氣不過後又回來嗆：「賴什麼皮啊？他X的誰在講話啊！」
接著一群黑衣人就開始大吼「我啦！怎樣啦」伴隨一連串三字經等語爆發衝突，而其中有黑衣人全程錄影，還在IG限時動態上寫下文案「暴走豬，想打第二回合」、「操X的，賴皮豬打你剛好」，完全把他們這些行為合理化，也讓蹦闆即便贏拳，也得面臨輿論的反噬。
蹦闆深夜發聲道歉！會給統神、大眾一個交代
而對於自家人傳出和統神賽後爆發衝突，蹦闆深夜也發文表示：「統神在場外發生的事情，我非常抱歉，這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事，這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。」
蹦闆說：「發生事情的時候我在休息室，沒有即時制止這種事情發生是我過錯，我有責任道歉和給予統神和社會大眾，所有的問題都會請警方調查清楚，會給統神和社會大眾一個交代。」統神則表示：「事情就到此為止，他會提告打他的人。」
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