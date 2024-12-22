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▲一粒家裡陽台的灑水器壞掉，這個月的水費金額竟飆破3800元，她無奈自嘲自己是小丑。（圖／一粒IG）

▲一粒加入啦啦隊前，拍照表情都十分高冷。（圖／一粒Threads）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒（趙宜莉）擁有擁有仙氣外貌和冷豔氣質，今年3月因大跳「葉保弟應援舞」爆紅，不時會在社群上分享生活的她，昨（21）日在IG限時動態中透露，自己這個月應繳的水費金額竟飆破3800元，她一看簡直傻住，後來才發現是因為家裡陽台的灑水器壞掉了，一粒也無奈自嘲「小丑」。一粒透露自己近日收到這個月的水費單，帳單上顯示預估繳納水費高達3877元，她一看全傻眼，不過後來也到原因，原來是因為家裡陽台的灑水器壞掉了，才導致這個月的用電量突然暴增。一粒也無奈附上一個小丑比出YA手勢的表情符號來自嘲。此外，一粒昨晚也在Threads上分享多張加入啦啦隊前的照片，笑說自己發現當啦啦隊隊員前，拍照始終是一號表情，都是不笑、冷冷的。貼文曝光後瞬間引發熱議，吸引3.6萬人按讚，粉絲紛紛留言表示：「一粒加入啦啦隊後變化好大，但往好的方向發展是件好事」、「少了點笑容」、「不可否認的是，一粒加入啦啦隊之後變得更E了」、「ㄧ號表情的一粒我沒了」、「好冰山 ，但好美！」還有人敲碗下個球季可以看到髮型更多變的一粒，她也親民地回覆：「我也希望。」