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▲辣模妙智（左）與「大魯味」李茵茵（右）昨日擔任《拳上2024》舉牌女郎，引發關注。（圖／妙智、李茵茵IG）

▲▼舉牌女郎「大魯味」李茵茵（上圖）、妙智（下圖）身材都超級修長、火辣。（圖／妙智、李茵茵IG）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》進行擂台對決，台上衝突場面火爆，最終蹦闆險勝，而每回合都會出現在擂台的「舉牌女郎」也掀起關注。有眼尖粉絲發現，這兩人就是辣模妙智與「大魯味」李茵茵，紛紛湧入她們的IG留言，大讚兩人是昨日擂台上最療癒的畫面。《拳上2024》昨日在台北小巨蛋舉行，現場湧入萬人觀賽，除了關注格鬥拳手對戰的場面外，每回合中場休息都會出現在擂台上的「舉牌女郎」也成了全場最火辣的焦點。昨日統神、蹦闆比賽壓軸登場，舉牌的2名辣模就被觀眾神出，發現是IG分別有20萬、6萬粉絲追蹤的辣模妙智與「大魯味」李茵茵。只見妙智在比賽結束後，也PO出自己在場上的自拍影片，開心發文：「實在是太精彩了！謝謝@carryfc.official辦這麼棒的拳擊比賽，意猶未盡」，粉絲見狀也紛紛湧入留言，「怎麼沒有跟統神拍照」、「舉牌妙」、「這視角太棒了」、「療癒的畫面」、「原來是妙智，我看了很久想說好眼熟」。另一名舉牌女郎「大魯味」李茵茵同樣也分享昨日在擂台上的照片、影片，直呼:：「工作人員都辛苦了，啊訊息明天再回」，顯了舉了一晚上的牌子也很累，想回家好好休息。李茵茵也曬出與當晚轉播主持人湯米的合照，大讚：「湯米絕對是主持天花板」。