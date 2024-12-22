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民眾黨主席柯文哲上週透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修；但民眾黨昨舉行的緊急應變會議否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。對此，民眾黨基隆市安樂區前主任劉韋巡質疑，柯文哲已經想辭職「政壇安樂死」，卻被黨高層消費、強迫續命，「真的讓人感到無比噁心」。柯文哲上週聲請解除通信禁令，並經北院證實是要交付黨主席辭職信，攪亂政壇一池春水。民眾黨緊急應變小組昨召開2個半小時的會議，會中結論是沒收到辭職信，召集人林富男更強調：「是否收到請辭書，對中央委員會無關緊要，民眾黨有自己的步調。」柯文哲就是黨主席。對此，民眾黨基隆市安樂區前主任劉韋巡批評，應變小組開了會，「結果卻沒有任何應變機制」。柯文哲書面請辭經法院裁定送出，結果高層竟然還要等到正式收到文件再討論，「那你們這群人今天開會是開心酸的喔！」劉韋巡認為，最諷刺的是「葉克膜之父」柯文哲現在想要「政壇安樂死」，但這些自私高層卻怕無法再收割柯粉的聲量，竟然堅持讓柯開著電子維生系統「續命」，「這真的讓人感到無比噁心！」