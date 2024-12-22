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大聯盟歷史盜壘王Henderson逝世！Rickey Henderson是棒球名人堂成員，生涯包含1,406次盜壘、2,295分得分以及81支首局首打席全壘打，都是大聯盟的歷史紀錄保持人。韓德森在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，生涯累計數據部分，另外，2295次得分、81支首局首打席全壘打，都是大聯盟之最，也因而獲得史上最偉大開路先鋒的綽號。運動家球團同時發表聲明，像這位名人堂傳奇致意，其中寫道：「「對於那些認識他的人來說，Henderson不僅是球隊的傳奇和名人堂成員，對於每一位曾去過奧克蘭球場，或在以他命名的球場上比賽的球員、教練和員工來說，他都是朋友和良師。」