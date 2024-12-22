大聯盟歷史盜壘王Henderson逝世！奧克蘭運動家球團今（22）日宣布，被譽為史上最偉大的開路先鋒Rickey Henderson逝世，享壽65歲。Rickey Henderson是棒球名人堂成員，生涯包含1,406次盜壘、2,295分得分以及81支首局首打席全壘打，都是大聯盟的歷史紀錄保持人。
史上最偉大開路先鋒 Henderson享壽65歲
韓德森在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，其中待在運動家的時間累積達到14個賽季，生涯共拿到2次世界大賽冠軍，並在1990年獲選為美聯MVP、10次入選全明星賽、以及12次的美聯盜壘王。
生涯累計數據部分，Rickey Henderson在1991年賽季，正式超越前紀錄保持人Lou Brock的939盜，成為大聯盟歷史盜壘王，後續持續推進紀錄，直到2003年退役，紀錄停在出1406次盜壘，目前仍是大聯盟的歷史盜壘王。另外，2295次得分、81支首局首打席全壘打，都是大聯盟之最，也因而獲得史上最偉大開路先鋒的綽號。
運動家球團同時發表聲明，像這位名人堂傳奇致意，其中寫道：「Henderson是有史以來最偉大的棒球選手之一，他在場上的成就有目共睹，還有他的紀錄也將永遠被寫在棒球史上。他無疑是運動家隊史上最具傳奇色彩的球員，在他穿著綠金色球衣的14個賽季中，為眾多世代的球迷留下了深刻的印記。」
「對於那些認識他的人來說，Henderson不僅是球隊的傳奇和名人堂成員，對於每一位曾去過奧克蘭球場，或在以他命名的球場上比賽的球員、教練和員工來說，他都是朋友和良師。」
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韓德森在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，其中待在運動家的時間累積達到14個賽季，生涯共拿到2次世界大賽冠軍，並在1990年獲選為美聯MVP、10次入選全明星賽、以及12次的美聯盜壘王。
生涯累計數據部分，Rickey Henderson在1991年賽季，正式超越前紀錄保持人Lou Brock的939盜，成為大聯盟歷史盜壘王，後續持續推進紀錄，直到2003年退役，紀錄停在出1406次盜壘，目前仍是大聯盟的歷史盜壘王。另外，2295次得分、81支首局首打席全壘打，都是大聯盟之最，也因而獲得史上最偉大開路先鋒的綽號。
運動家球團同時發表聲明，像這位名人堂傳奇致意，其中寫道：「Henderson是有史以來最偉大的棒球選手之一，他在場上的成就有目共睹，還有他的紀錄也將永遠被寫在棒球史上。他無疑是運動家隊史上最具傳奇色彩的球員，在他穿著綠金色球衣的14個賽季中，為眾多世代的球迷留下了深刻的印記。」
「對於那些認識他的人來說，Henderson不僅是球隊的傳奇和名人堂成員，對於每一位曾去過奧克蘭球場，或在以他命名的球場上比賽的球員、教練和員工來說，他都是朋友和良師。」